СМИ: Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром

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Анна Щербакова, победившая в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске, выступала в короткой программе с повышенной температурой тела.
СМИ: Щербакова выступала в короткой программе на ЧР с жаром
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, перед выходом на шестиминутную разминку в короткой программе у Щербаковой была повышенная температура тела — 38 градусов. Перед разминкой в произвольной программе 16-летняя спортсменка отказалась измерять температуру.

Отмечается, что повышенная температура тела фигуристки является последствием перенесённой ею пневмонии.

По итогам двух прокатов Щербакова набрала 264,10 балла: 80,31 за короткую программу и 183,79 — за произвольную. Для 16-летней фигуристки это третья подряд победа на национальном первенстве.

Ранее Этери Тутберидзе призналась, что пыталась уговорить Щербакову сняться с чемпионата России.

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