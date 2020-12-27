«Эти девочки заставили страну дышать с ними в унисон»: что говорили после женского турнира на ЧР по фигурному катанию

Победа Анны Щербаковой на чемпионате России после перенесённой пневмонии — яркий пример преодоления в спорте. Об этом после окончания соревнований рассказала её тренер Этери Тутберидзе. По словам специалиста, она до последнего сомневалась, стоит ли фигуристке выходить на лёд. В свою очередь, Александра Трусова объяснила, почему решила упростить произвольную программу, 14-летняя Камила Валиева призналась, что получила удовольствие от выступления на взрослом турнире, а Александр Жулин назвал первенство страны в Челябинске лучшим в истории.

«Все вокруг предлагали сняться. Это мешало и добавляло давления»

Женский турнир стал настоящим украшением чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске. Короткая программа в пятницу подарила болельщикам захватывающее противостояние целого ряда фигуристок, а произвольные прокаты должны были получиться ещё интереснее.

При этом минимальные очковые разрывы между фигуристками сохраняли максимальную интригу. В своём превосходстве не могла быть уверенной даже действующая чемпионка страны Анна Щербакова, занимавшая промежуточное первое место. Александра Трусова и 14-летняя Камила Валиева вполне могли воспользоваться проблемами соперницы со здоровьем и обойти её.

Более того, до конца не было понятно, выйдет ли Щербакова на лёд. Да и сам факт участия в произвольной программе ничего ей не гарантировал. Например, Елизавета Туктамышева, также недавно переболевшая коронавирусом, не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя и с пятого места опустилась на седьмое.

Зато Трусова не допустила ни одной помарки и получила за своё выступление 170,61 балла. Александре даже удалось побить мировой рекорд.

«Наконец-то можно вспомнить, что через несколько дней Новый год. Мы очень много работали. Тяжело после неудачного старта выходить и стараться всё сделать. На сегодняшний день я довольна. На данный момент (из четверных. — RT) могу прыгать только лутц», — приводит слова Трусовой «Чемпионат».

«На «Ростелекоме» была травма, но я не позволила ничего убирать из программы, хотя меня просили упростить контент. Сейчас послушала всех и сделала так, как предлагали, деваться было некуда. Я сама знала, что другие прыжки пока делать не могу», — добавила фигуристка, не уточнившая характер повреждения.

Уверенный прокат ожидаемо помог подопечной Евгения Плющенко потеснить с итогового третьего места Дарью Усачёву, в арсенале которой нет элементов ультра-си. Но подняться выше Александре не позволила Валиева. Выступление Камилы получилось настолько убедительным, что олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментировавший соревнования в прямом эфире, не сдержал слёз. Чуть не плакала и тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Судьи также оценили прокат юной фигуристки по достоинству. За произвольную она получила 174,02 балла, а в сумме — 254,01. Таким образом, Валиевой удалось побить сразу два мировых рекорда.

«Старалась не нервничать, и у меня всё получилось. Я старалась выйти уверенно и не сомневаться, не совершить такие ошибки, как в прошлый раз. В принципе, счастливый для меня чемпионат. Я хотела узнать, какие ощущения от соревнований со взрослыми. Это круто. Такая поддержка зала и выступление с топовыми фигуристками — это здорово», — приводит слова Валиевой «Р-Спорт».

После её выступления открытым оставался лишь один вопрос: кто займёт первое место — она или недавно перенёсшая пневмонию Щербакова. И Анна не только вышла на лёд, но и идеально отработала свою программу.

На этот раз слёз не сдерживала даже Тутберидзе, да и многие болельщики вместе с ней. А мировые рекорды по количеству баллов за произвольную программу и суммарную оценку вновь пали — 183,79 и 264,10.

Причём после окончания турнира Щербакова не скрывала, что и тренеры, и родители предлагали ей сняться с турнира.

«Я счастлива, что всё получилось. Старалась не думать о плохом. На тренировке самочувствие меня тревожило, прыжки не задались. Все вокруг предлагали мне сняться... Это мешало и добавляло давления. Если бы я ошиблась, значит, они оказались бы правы. Поэтому я ещё больше рада тому, что всё получилось», — призналась Щербакова.

По словам Тутберидзе, её подопечная ещё перед короткой программой чувствовала себя не очень хорошо — в частности, у неё кружилась голова. Тренер призналась: не верила, что Щербакова сумеет откатать произвольную.

«Мы решили до последнего смотреть на состояние Ани. Неоднократно прощупывали почву, пытались поговорить с мамой, убедить саму Аню, что, может, не надо. Но это про спорт. Слово, которое объединяет всё происходившее, — преодоление. Для меня это было преодоление и физического состояния, и морального. Это давило, и было сложно. Наверное, мы сейчас просто рады. Это большая компенсация за проделанную работу, за нервы. Помимо Ани, которая совершила геройский поступок, хочу отметить и Камилу, которая тоже собрала нервы. На данный момент обе спортсменки показали лучшие прокаты сезона», — сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

В свою очередь, тренер и хореограф группы Даниил Глейхенгауз признался, что все были готовы к снятию Щербаковой, но она настояла на своём, пошла до конца и в итоге стала трёхкратной чемпионкой России.

«Слёзы Тутберидзе — высшая степень благодарности и сопереживания»

Не оставил равнодушными женский турнир и экспертов. В частности, Ягудин заявил, что давно не испытывал таких эмоций от соревнований фигуристов.

«Я сам плакал в этот момент. Всё-таки со стороны переживал ситуацию, а для Тутберидзе фигуристы — её дети, её семья. Она знала, что происходило с Аней, а Аня вышла и вот такой прокат сделала. Слёзы Тутберидзе — высшая степень благодарности и сопереживания», — цитирует олимпийского чемпиона ТАСС.

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Комментируя итоги, известный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что судьям стоило поставить Щербаковой, Валиевой и Трусовой одинаковые оценки, чтобы никого не обижать.

«Эти трое катались настолько прекрасно, что я лучше не видела. Никогда в жизни. Сегодня я наблюдала роскошное катание, когда мировые рекорды как друг на друге. Изобилие рекордов. Эти их четверные лутцы и флипы — что-то невероятное. Спасибо большое этим трём девочкам, спасибо их тренерам за то, что они заставили нас плакать и заставили всю страну дышать с ними в унисон, переживать за них», — заявила Тарасова.

Хореограф Илья Авербух призвал занести эти прокаты в золотую коллекцию чемпионатов России и поблагодарил Тутберидзе за её работу.

«Конечно, в первую очередь хочется поздравить Щербакову. Она показала себя такой хрупкой девочкой, приучила нас к воздушному и тонкому катанию, но у неё фантастически сильный характер. До последнего у тренеров стоял вопрос о том, что, возможно, она снимется по состоянию здоровья, но Аня была настолько великолепной и безошибочной, что других слов быть не может. Также хочется поздравить Валиеву, это было абсолютно волшебное выступление. Ждём, когда она сможет претендовать на участие в чемпионате мира», — отметил Авербух.

Тренер Александр Жулин и вовсе назвал прошедший чемпионат России «лучшим в истории». По его словам, все девушки отработали фантастически, а судьи справедливо оценили их выступления.

«Щербакова без вопросов была первая, она выполнила более сложные прыжки. Зная, что у неё была двусторонняя пневмония, потрясён, как Анна смогла докатать программу. Честь ей и хвала», — цитирует специалиста «Чемпионат».

А вот трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина с Жулиным не согласилась. По её мнению, чемпионат России в Челябинске лучшим называть не стоит.

«У каждого времени свои требования, оценки и катание. Раньше были прыжки в два оборота, затем пошли прыжки в три оборота, теперь в четыре. Девчонки мощно откатали, они большие молодцы. Но называть этот чемпионат России лучшим не стану», — заявила Роднина.

Вместе с тем трёхкратная олимпийская чемпионка признала, что в катании призёров восхищает не только техническая сложность, но и качественное исполнение прыжков.

«Бывает, что сложность высокая, а качество отстаёт от технической сложности, но в данном случае и сложность, и техника на очень высоком уровне», — добавила Роднина.

Наконец, она отметила, что победа Щербаковой для неё не стала неожиданностью, хотя постоянство чемпионки России по-хорошему удивляет.

«Мне она сегодня понравилась больше остальных. От Трусовой ждали больше четверных. Наверное, в этой борьбе, где учитывается каждый шаг, тренерский штаб предпочёл откатать чисто и стабильно. Но мы видим итог — лишь третье место. У Валиевой крепкая программа. Она показала очень взрослое катание. Нравится, что она чувствует музыку и понимает, что катает», — подытожила Роднина.