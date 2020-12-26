Жулин: это был лучший в истории чемпионат России

Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин подвёл итоги чемпионата России в женском одиночном катании, победу на котором одержала Анна Щербакова.

«Совершенно фантастическое катание Щербаковой, Трусовой и Валиевой. Аня без вопросов была первая, она сделала более сложные прыжки. Потрясён тем, как она смогла докатать программу, зная, что у неё была двусторонняя пневмония. Честь ей и хвала. Это был лучший в истории чемпионат России. Все девчонки просто фантастические. Судьи отсудили грамотно, всё было абсолютно честно», — сказал Жулин «Чемпионату».

Ранее Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой.