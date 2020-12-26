Жулин: это был лучший в истории чемпионат России

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне известный тренер Александр Жулин подвёл итоги чемпионата России в женском одиночном катании, победу на котором одержала Анна Щербакова.
Жулин: это был лучший в истории чемпионат России
  • © РИА Новости

«Совершенно фантастическое катание Щербаковой, Трусовой и Валиевой. Аня без вопросов была первая, она сделала более сложные прыжки. Потрясён тем, как она смогла докатать программу, зная, что у неё была двусторонняя пневмония. Честь ей и хвала. Это был лучший в истории чемпионат России. Все девчонки просто фантастические. Судьи отсудили грамотно, всё было абсолютно честно», — сказал Жулин «Чемпионату».

Ранее Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить