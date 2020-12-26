Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой

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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему заплакала после проката своей подопечной Анны Щербаковой на чемпионате России.
Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой
  • РИА Новости

«Мои слёзы? Это всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сотворила невозможное. Это был верх её возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, я постоянно твердила ей: «Может, снимемся?» Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Щербакова стала победительницей чемпионата России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Ранее отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России.

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