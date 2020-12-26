Тутберидзе назвала всплеском эмоций свои слёзы после проката Щербаковой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе объяснила, почему заплакала после проката своей подопечной Анны Щербаковой на чемпионате России.

«Мои слёзы? Это всплеск эмоций. Мне казалось, что сегодня Аня сотворила невозможное. Это был верх её возможностей. Подготовка не сложилась, болезнь внесла поправки, я постоянно твердила ей: «Может, снимемся?» Аня была категорична, сказала: «Нет, это даже не обсуждается», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Щербакова стала победительницей чемпионата России, набрав 264,10 балла по итогам короткой и произвольной программ.

Ранее отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России.