Отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России
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«Было невозможно представить, что Аня сможет, но она сделала это. Переживали ли за её здоровье? Никто не знает её лучше, чем она сама. Мы доверились ей. Она была непреклонна. А сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочь! Железный характер. Откуда в ней это? Я не знаю. Может быть, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё», — сказал отец Щербаковой в эфире Первого канала.
16-летняя фигуристка победила на чемпионате России, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.
Ранее Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом.