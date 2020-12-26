Отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России

Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу своей дочери на первенстве страны в Челябинске.

«Было невозможно представить, что Аня сможет, но она сделала это. Переживали ли за её здоровье? Никто не знает её лучше, чем она сама. Мы доверились ей. Она была непреклонна. А сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочь! Железный характер. Откуда в ней это? Я не знаю. Может быть, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё», — сказал отец Щербаковой в эфире Первого канала.

16-летняя фигуристка победила на чемпионате России, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.

Ранее Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом.