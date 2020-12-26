Отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России

Короткая ссылка
Станислав Щербаков, отец российской фигуристки Анны Щербаковой, прокомментировал победу своей дочери на первенстве страны в Челябинске.
Отец Щербаковой прокомментировал победу дочери на чемпионате России
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Было невозможно представить, что Аня сможет, но она сделала это. Переживали ли за её здоровье? Никто не знает её лучше, чем она сама. Мы доверились ей. Она была непреклонна. А сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочь! Железный характер. Откуда в ней это? Я не знаю. Может быть, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё», — сказал отец Щербаковой в эфире Первого канала.

16-летняя фигуристка победила на чемпионате России, опередив Камилу Валиеву и Александру Трусову.

Ранее Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить