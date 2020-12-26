Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала победу Анны Щербаковой на чемпионате России в женском одиночном катании.
Роднина заявила, что не считает победу Щербаковой на ЧР по фигурному катанию героизмом
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Можно ли называть победу Щербаковой после пневмонии героизмом? У вас, наверное, сплошные эмоции, как и у комментаторов, у которых всё восхитительно и замечательно. У меня нет подобных эмоций. Какой тут героизм? В этом и есть смысл всего спорта — владеть собой, телом и поразить техникой. Я не могу сказать, что я слежу за соревнованиями. Я посмотрела, и то не всё. Не могу давать оценку, худший или лучший это чемпионат России», — цитирует Роднину Sport24.

Щербакова одержала победу на чемпионате России, несмотря на то что накануне соревнований переболела пневмонией.

Ранее Навка призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию.

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