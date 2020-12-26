Навка призналась, что не смотрит чемпионат России по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка призналась, что не смотрит первенство России по фигурному катанию из-за большой занятости.

«Когда всё закончится, спокойно сяду и всё посмотрю. К сожалению, вчера у нас целый день шли прогоны, репетиции. 24 часа в сутки я нахожусь в работе, и у меня просто физически нет возможности посмотреть соревнования. Хотя, конечно, нахожусь в курсе того, кто как выступил, какие ошибки допустил», — заявила Навка.

Ранее стало известно, что Туктамышева не смогла чисто исполнить ни одного тройного акселя в произвольной программе.