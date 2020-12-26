«Застолбить место в сборной»: почему победа любой из одиночниц на чемпионате России станет больше чем триумфом

Российские фигуристки показали невероятно высокий уровень катания в коротких программах на чемпионате страны в Челябинске. Каждая из них не только жаждет стать победительницей турнира, но и готова к этому, о чём свидетельствует минимальное количество ошибок. При этом Александра Трусова отказывается от исполнения тройного акселя, Анна Щербакова не жалеет себя после перенесённой пневмонии, а Елизавета Туктамышева собирается рисковать по максимуму. Ирина Слуцкая и Мария Бутырская объясняют, почему соревнования девушек в Челябинске — самые страшные в сезоне.

Турнир одиночниц остро напомнил публике старую фигурнокатательную истину о том, что чемпионат России — это самые страшные соревнования сезона. В пятницу это было видно невооружённым глазом: спортсменки в своих коротких программах выкладывались так, как не доводилось ещё ни в одном из стартов сезона. Стоит ли рассчитывать на то, что расстановка пяти первых участниц останется в финале прежней? С этим можно поспорить. Ведь стресс в заключительном виде программы чемпионата страны будет велик как никогда.

Что именно переживают спортсмены в ходе национального первенства, прекрасно сформулировали две выдающиеся фигуристки прошлого — семикратная чемпионка Европы, победительница двух мировых первенств и призёр двух Олимпиад Ирина Слуцкая и первая российская чемпионка мира Мария Бутырская.

«Чемпионаты России были единственными соревнованиями в моей карьере, на которые я шла как на каторгу. Подсознательно в голове каждый раз сидела мысль, что это тот самый рубеж, который определяет: останешься ты в сезоне или окажешься вне его. Лишь однажды у меня был случай, когда после Игр в Нагано я не попала в тройку и, соответственно, в сборную. На остальных чемпионатах, в которых я участвовала, я отбиралась на главные старты достаточно уверенно, но всё равно выступления превращались в колоссальный стресс. Интересно, что на чемпионатах России я никогда не ставила своей целью победу. Думала лишь о том, чтобы попасть в троечку. Наверное, поэтому при своих семи титулах чемпионки Европы и шести медалях на чемпионатах мира, включая две золотые, я всего четыре раза становилась первой внутри страны», — признавалась Слуцкая.

Бутырская в своё время выигрывала национальные первенства шесть раз. Больше, чем любая другая фигуристка. Но и она сказала, что для неё успех на домашней арене никогда не был чем-то особенным.

«По идее это круто — шесть раз выиграть чемпионат России. У меня же по этому поводу никогда не было никаких эмоций. Была разве что мысль: «Я иду дальше». Да и сейчас нет никакой гордости или восхищения по поводу тех шести титулов. Чисто рабочий момент», — заявила Бутырская.

По словам чемпионки мира, в преддверии национального первенства она всегда думала о том, что необходимо выступить безошибочно. Ведь в противном случае можно «остаться дома и никуда не поехать».

«Меня никогда никто не поддерживал, и значит, любая ошибка могла выбить меня из сборной. Значит, чемпионат России нужно было провести так, чтобы никто не имел ни малейшего повода ко мне придраться. Этот стресс был настолько велик, что перед выступлениями я не могла спать. И не спала — ни перед короткой программой, ни перед произвольной. Понимала, что решается моя судьба. Но и концентрация оказывалась невероятно высокой — все мои шесть побед были одержаны только благодаря ей. Зато потом я, как правило, проваливалась не только на европейском первенстве, но и на чемпионате мира», — отметила Бутырская.

Что касается чемпионата России в Челябинске, трёхкратная победительница чемпионата Европы выразила мнение, что он представляет особую важность с точки зрения работы судей.

«Предолимпийский чемпионат всегда очень важен, потому что именно на нём, как и по ходу всего олимпийского сезона, становится понятно, кого и как станут оценивать на Олимпийских играх — на кого будут работать судьи, на кого нет», — заключила Бутырская.

Короткая программа девушек предоставила публике довольно солидную пищу для размышлений в плане судейства. К лояльности арбитров в отношении спортсменок Этери Тутберидзе в фигурном катании все давно привыкли, просто на этом фоне жёсткость арбитров к двукратной чемпионке мира среди юниоров Александре Трусовой (за абсолютно безошибочный прокат короткой программы она получила почти на пять баллов меньше, чем Щербакова) показалась не слишком оправданной. С другой стороны, если отталкиваться от слов Бутырской, всё объяснимо: не нужно быть специалистом, чтобы понять, что двух российских одиночниц — Щербакову и Валиеву — уже сейчас целенаправленно ведут к олимпийской победе в Пекине, точно так же как перед Играми в Пхёнчхане вели Евгению Медведеву и Алину Загитову. Что касается остальных спортсменок, им придётся завоёвывать высокие позиции гораздо большей кровью.

Чего стоит ожидать от спортсменок в субботнем финале? Прежде всего той самой жесточайшей борьбы, в которой у каждой из фигуристок есть своим козыри. Преимущество Анны Щербаковой (помимо значительного отрыва от Трусовой и Туктамышевой в короткой программе) — необычайная лёгкость и два четверных прыжка. Как заметила Бутырская, Анна может быть кому-то интересна, кому-то не слишком, но с ней невозможно не считаться. Из минусов — недавно перенесённая пневмония. Щербакова с большим трудом завершила короткую программу, и можно только пожелать, чтобы ей хватило сил на второй прокат.

За то время, что прошло с момента последнего выступления Трусовой, фигуристка и тренер явно внесли коррективы в отношение к тренировочному процессу, сделав ставку на максимальную стабильность. Они не стали рисковать в короткой программе, исключив уже неплохо освоенный фигуристкой тройной аксель, количество четверных прыжков в произвольной программе тоже явно не будет максимальным.

«Трусова не боится ничего и хочет быть впереди планеты всей. Это хорошо, что она всё пробует. Я вообще не считаю поводом для обсуждений то, что на этапе Гран-при в Москве Саша сорвала все прыжки в произвольной программе. Ничего страшного, это тоже опыт. Саша уже подошла к пониманию, что фигурист должен постоянно просчитывать свои действия и не стремиться к тому, чтобы всех напугать», — отметила Бутырская.

«Пугать можно на тренировках. А на соревнованиях стоит выполнять лишь то, в чём ты стопроцентно уверен, нельзя полагаться на «авось». Саша умеет очень многое. И я уверена, она ещё это покажет», — добавила она.

Слуцкая же не смогла однозначно ответить на вопрос, стоит ли Трусовой стремиться исполнять как можно более сложную программу или иногда стоит перестраховаться и пожертвовать парой элементов «ультра-си».

«Это палка о двух концах. Любой сложный прыжок однозначно нужно как можно чаще тренировать в условиях соревнований — только тогда количество достаточно быстро переходит в качество. С другой стороны, все, как мне кажется, держат в уме, что чемпионат мира в этом сезоне всё-таки может состояться. А значит, на первый план выходит задача застолбить за собой место в сборной», — сказала серебряная медалистка Олимпиады в Солт-Лейк-Сити.

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Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева оказалась в наиболее непростой ситуации среди всех участниц, поскольку наиболее поздно перенесла всё то же воспаление легких. До болезни спортсменка настраивалась показать в Челябинске максимум. То есть один тройной аксель в короткой программе, два — в произвольной, плюс четверной прыжок. Коронавирус скомкал эти планы.

«Осенью всё шло к тому, что из взрослых спортсменок борьба на чемпионате страны должна на равных идти между Лизой Туктамышевой, Сашей Трусовой, Аней Щербаковой и Алёной Косторной, но о какой борьбе можно говорить, если трое из этой четвёрки минимум две недели лежали пластом, а Косторная так и не оправилась от болезни настолько, чтобы приехать в Челябинск? Мне кажется, что федерация даст фигуристкам ещё один шанс отобраться в команду на каких-нибудь соревнованиях в феврале. Если, конечно, чемпионат мира весной всё-таки состоится. Если нет, тогда вообще будет непонятно, зачем спортсменам, претендующим на места в сборной, может быть нужен финал Кубка России. Разве что для поддержания общей физической формы», — выразила мнение Слуцкая.

Последнее слово в отношении критериев отбора будет сказано Федерацией фигурного катания после чемпионата страны, а пока Туктамышева остаётся верна себе: продолжает идти к своей цели, вообще не обращая внимания на то, что происходит вокруг и какие новые девочки появляются рядом с ней на льду.