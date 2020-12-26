Оценка Трусовой и мужество Щербаковой: что обсуждали после короткой программы у женщин на ЧР по фигурному катанию

Александра Трусова показала лучший прокат в короткой программе на женских соревнованиях чемпионата России по фигурному катанию. Такое мнение выразил Евгений Плющенко после того, как его подопечная заняла только четвёртое место. По словам тренера, вопросы о низкой оценке стоит задать судьям. В свою очередь, выигравшая короткую программу Анна Щербакова призналась, что очень не хотела сниматься с турнира после перенесённой болезни. 14-летняя Камила Валиева объяснила, почему упала на тройном акселе, а Елизавета Туктамышева поблагодарила болельщиков за поддержку.

«Нужно спрашивать у судей, что они там видят»

Соревнования среди женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске болельщики ждали с огромным интересом. Первенство страны стало очередной возможностью понаблюдать за противостоянием команд Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а на медали претендуют целый ряд фигуристок.

Защищать титул предстоит Анне Щербаковой, которая год назад стала первой на ЧР в Красноярске. Однако спортсменка приехала на турнир после перенесённой пневмонии, а потому у соперниц, в частности у 14-летней Камилы Валиевой и Александры Трусовой, появились дополнительные шансы.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Щербакова проявила настоящее спортивное мужество и сумела выиграть короткую программу с результатом 80,31 балла, чисто выполнив все прыжковые элементы. В целом своим выступлением она осталась довольна.

«Была ошибка, но сейчас мне не до неё, все мысли о произвольной программе. Этот день остался в прошлом. О здоровье я бы говорить не хотела. Собираюсь выступать и постараюсь показать свой максимум на данный момент. Сниматься с этого турнира совсем не хотела. Перед короткой программой чувствовала себя не очень хорошо, но, выйдя на лёд, ощутила поддержку зрителей, и всё как рукой сняло», — приводит слова Щербаковой «Чемпионат».

Призёра чемпионата Европы могла опередить другая воспитанница Тутберидзе — Валиева, но она допустила грубую ошибку, сорвала тройной аксель. Тем не менее Камила получила высокую оценку (79,99), которая позволила ей занять второе место.

«Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках всё получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку», — цитирует Валиеву ТАСС.

Также юная спортсменка призналась, что не собирается ставить аксель в произвольную программу, и пообещала спокойно откатать её.

Но главной темой для обсуждения стало даже не падение Валиевой, а оценка за прокат Трусовой. Подопечная Плющенко идеально откатала свою программу, не допустив ни единой ошибки. Восхищённый тренер даже жестами попросил болельщиков поаплодировать.

Однако после того, как на табло высветились баллы от судей (75,76), Плющенко лишь продемонстрировал опущенный вниз большой палец. Этой оценки спортсменке не хватило даже для того, чтобы попасть в первую тройку по итогам короткой программы. Она заняла четвёртое место, пропустив вперёд ещё одну воспитанницу Тутберидзе, Дарью Усачёву.

«Надо спрашивать у судей, что они там видят. Я считаю, что лучший был прокат, все вращения достояла. Прекрасное катание», — отметил Плющенко.

«Ребро отличное на флипе, каскад «лутц-тулуп» прекрасный. Осталось только выпрыгнуть из платья. Куда лучше? Прибавка серьёзная. Судят — пускай судят. Будем думать дальше. У нас завтра ещё день, работаем», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

Сама Трусова призналась, что осталась довольна своим прокатом, а также объяснила, почему не включила в программу тройной аксель.

«Я хотела откататься чисто. По некоторым причинам тройной аксель прыгать сейчас не могу, поэтому был двойной. Постараюсь сделать своё дело хорошо в произвольной программе», — пообещала Трусова.

Единственной фигуристкой, помимо Валиевой, которая в короткой программе не побоялась исполнить тройной аксель, стала Елизавета Туктамышева. Однако она также исполнила элемент не без ошибки. В результате опытная спортсменка, недавно переболевшая коронавирусом, расположилась только на пятой строчке, получив 73,56 балла.

«Сделала всё, что могла. Спасибо за прекрасную поддержку. До слёз», — написала спортсменка в сториз в Instagram.

В свою очередь, Усачёва также не обошлась без помарки — споткнулась на дорожке шагов. Однако это не помешало ей занять третье место (76,72).

«В целом всё неплохо, рада, что собрала и сделала все прыжки, было обидно, когда соскочила с ребра на дорожке. Постаралась вытащить программу, надеюсь, получилось. Тренировки до чемпионата России получились успешные — работала, старалась исправлять ошибки, накатывать программы. Считаю, что подошла к этому старту готовой», — подвела итоги выступления 14-летняя фигуристка.

«Да, может быть, Сашу немного подзажали, но не засудили»

Короткая программа не оставила равнодушными и экспертов. Так, олимпийский чемпион Алексей Ягудин признался, что все фигуристки произвели на него достойное впечатление, хотя удивился большому количеству ошибок на дорожках шагов.

«В целом достаточно справедливое распределение девушек в турнирной таблице. Хотелось, конечно, увидеть чисто исполненный тройной аксель у Валиевой. А так все боролись и все молодцы», — сказал Ягудин.

По словам олимпийского чемпиона, произвольная программа в субботу должна получиться ещё более интересной, поскольку разрывы между спортсменками минимальные.

«Довольно плотно идут результаты после короткой программы, так что завтра нас ждёт интригующая произвольная программа. Когда разрывы огромны, то сокращать их намного сложнее. А завтра нам предстоит увидеть ожесточённую борьбу за пьедестал чемпионата России», — добавил Ягудин.

В свою очередь, олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова заявила, что судьи поставили Трусовой вполне справедливую оценку, хотя Плющенко и считает иначе.

«Могу показаться субъективной, но, когда Трусова не прыгает элементы «ультра-си», для меня из её прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому, что я жду от неё таких элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место её и есть. И я всё равно хочу увидеть от неё элементы «ультра-си», она этим славится, их мы от неё и ждём» — объяснила Бестемьянова.

Также олимпийская чемпионка похвалила Щербакову за мужество. По её словам, то, что Анна не снялась с турнира после перенесённой пневмонии, дорогого стоит.

«Щербакова сегодня откаталась так, что если бы мы не знали, что Аня недавно перенесла болезнь, то мы бы этого и не поняли. Очень многие фигуристы переболели — только вот выбрались Лиза Туктамышева, Саша Степанова, Ваня Букин. Но они выходят и катаются, и это потрясающе — иметь такой стимул выбраться из болезни. Я очень приветствую, когда ради цели люди... заставляют свой организм двигаться», — добавила Бестемьянова.

Серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова также высказала мнение, что Трусова за короткую программу получила вполне справедливую оценку.

«Да, может быть, Сашу немного подзажали, но не засудили. Она тоже сделала всё, что могла, показала свой максимум. Оценки у всех абсолютно адекватные. У Камилы волшебное катание, она взяла своими выездами, её прыжкам не просто так ставили плюсы», — подчеркнула Леонова.

Однако, по её словам, в произвольной программе недавно перенесшим болезнь фигуристкам придётся тяжелее, поскольку им может не хватить сил.

«Отставание Трусовой около пяти баллов и его можно отыграть, особенно учитывая её контент. Да, они собирались облегчить произвольную, не ставить большое количество четверных, но они всё равно будут. Если сравнивать Трусову с Усачёвой, то она не будет прыгать четверные, но в этом плане Саше может быть ещё тяжелее. Она будет понимать, что третье место близко. Сейчас главное — собраться морально, чтобы... она спокойно вышла и откатала», — приводит слова Леоновой «Спорт-Экспресс».