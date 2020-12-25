Бестемьянова высказалась о выступлении Трусовой в короткой программе на чемпионате России

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала выступление Александры Трусовой в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России в Челябинске.

«Могу быть субъективной, но когда Трусова не прыгает элементы «ультра-си», то для меня из её прокатов уходит какой-то нерв. Возможно, это потому что я жду от неё этих элементов. Но, на мой взгляд, сегодня это место её и есть. Я всё равно хочу увидеть от неё элементы «ультра-си», она этим славится, этого мы от неё и ждём», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Щербакова набрала 75,76 балла и заняла четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.