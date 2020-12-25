Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на оценки за выступление Александры Трусовой в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.
Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Во время оглашения оценок своей подопечной Плющенко показал жест — большой палец вниз.

Судьи оценили выступление Трусовой в 75,76 балла.

«Надо спрашивать у судей, что они там видели. Лучший прокат, если только из платья выпрыгнуть осталось. Куда лучше? Хорошо, будем думать дальше», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ранее Анна Щербакова призналась, что чувствовала последствия пневмонии во время проката короткой программы.

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