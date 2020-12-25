Щербакова призналась, что чувствовала последствия пневмонии во время проката короткой программы

Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Не хочу акцентировать много внимания на здоровье, как есть — так есть. Чувствуется, да, но главное — отключиться. Прыжки я собираю, а в прокате нужно думать, что это элементы, которые я умею делать», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Как отметила спортсменка, после того как она в ноябре переболела пневмонией, у неё не было мыслей о пропуске чемпионата России.

«В целом короткая программа получилась. Чувствуется перерыв в соревнованиях. В каком бы состоянии ни была, поддержка чувствуется, и это подбодрило», — добавила фигуристка.

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Щербакова набрала 80,31 балла.

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