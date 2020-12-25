Фигуристка Валиева высказалась о причине своего падения в короткой программе на ЧР
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- РИА Новости
«Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку», — приводит слова Валиевой ТАСС.
Она отметила, что настраивает себя на спокойное и уверенное выступление в произвольной программе.
«Аксель в произвольную пока ставить не буду», — добавила фигуристка.
По итогам своего проката короткой программы 14-летняя Валиева набрала 79,99 балла.
Ранее Макар Игнатов признался, что не ставил перед собой задачу завоевать медаль на ЧР.