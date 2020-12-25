Фигуристка Валиева высказалась о причине своего падения в короткой программе на ЧР

Камила Валиева прокомментировала своё выступление в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Упала на акселе, думаю, это моя небольшая неуверенность в заходе, но на тренировках получалось. Я часто стараюсь катать до конца, даже если аксель не получился, даже не под музыку», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Она отметила, что настраивает себя на спокойное и уверенное выступление в произвольной программе.

«Аксель в произвольную пока ставить не буду», — добавила фигуристка.

По итогам своего проката короткой программы 14-летняя Валиева набрала 79,99 балла.

Ранее Макар Игнатов признался, что не ставил перед собой задачу завоевать медаль на ЧР.