Фигурист Игнатов признался, что не ставил перед собой задачу завоевать медаль на ЧР

Макар Игнатов прокомментировал своё выступление в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.

«Ехал на чемпионат России со своими амбициями, но не задумывался о месте, не было задачи обязательно быть в тройке. Хотел чисто откатать программы, показать их целостность. Если говорить об этих двух днях, в короткой получилось, в произвольной такого не было. Ложка дёгтя где-то внутри осталась», — приводит слова Игнатова ТАСС.

Он отметил, что в целом он доволен своими выступлениями.

«Но если брать по сегодняшнему прокату, то много было шероховатостей, неточностей, выездок, грязный довольно прокат был. Но по эмоциям он мне понравился, был волевым. Я рад, что всё так сложилось. И спасибо Челябинску за такой турнир, я такой организации не видел», — добавил 20-летний фигурист.

По итогам чемпионата России Игнатов завоевал серебро, набрав по сумме двух прокатов 265,37 балла — 98,30 за короткую и 167,07 за произвольную программу.

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