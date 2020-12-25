Коляда о победе на ЧР: после долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться

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Михаил Коляда прокомментировал свою победу в мужском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Коляда о победе на ЧР: после долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Неидеально, конечно, но это хороший рабочий прокат произвольной программы. Если сравнивать с прошлыми чемпионатами России, этот один из самых знаковых. После долгого перерыва и сложно, и интересно возвращаться. Спасибо всем огромное за такую колоссальную поддержку», — приводит слова Коляды ТАСС.

По итогам двух прокатов Коляда набрал 296,15 балла — 102,48 за короткую и 193,67 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что Коляда стал трёхкратным чемпионом России по фигурному катанию.

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