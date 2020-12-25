Трусова довольна своим выступлением в короткой программе на чемпионате России

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Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе в женском одиночном катании на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске.
Трусова довольна своим выступлением в короткой программе на чемпионате России
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«В целом довольна, понравилось тут выступать, хорошая публика. Я хотела откататься чисто сегодня. По некоторым причинам тройной аксель не могу сейчас прыгать, поэтому был двойной. Постараюсь сделать своё дело хорошо в произвольной программе», — приводит слова Трусовой ТАСС.

По итогам своего проката короткой программы 16-летняя Щербакова набрала 75,76 балла.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко отреагировал на оценки Трусовой за короткую программу на ЧР.

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