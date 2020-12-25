Страсти по компонентам: почему будущее Валиевой зависит не только от неё, но и от судей чемпионата России

Камила Валиева подходит к чемпионату России в Челябинске по фигурному катанию лидером сезона по набранным баллам на этапах Кубка страны. Опередить взрослых соперниц ей помог резкий скачок в оценках за компоненты. Это обстоятельство может позволить 14-летней спортсменке в будущем успешно дебютировать на взрослом уровне и подтвердить статус фаворита Олимпийских игр в Пекине. Тем же путём в своё время пошла Алина Загитова.

Выступление чемпионки мира среди юниоров Камилы Валиевой будет одним из самых долгожданных на чемпионате России в Челябинске. В возрасте 14 лет, то есть ещё будучи юниоркой, она попробует впервые завоевать медали взрослого первенства страны. При этом ученица Этери Тутберидзе — одна из фавориток соревнований, а не просто рядовая участница.

Именно Валиева показывала на этапах Кубка России самые впечатляющие результаты и является лидером сезона в стране по набранным баллам. На заключительных соревнованиях в Москве она заработала по итогам двух прокатов 254,86 балла. Эти цифры превышают официальный мировой рекорд Алёны Косторной на 7,27 балла (они были бы ещё выше, если бы 14-летняя фигуристка не упала на тройном лутце). Другие победительницы этапов Кубка России, Анна Щербакова и Александра Трусова, стремились к тому, чтобы разменять рубеж в 250 баллов, а Елизавета Туктамышева на этапе Гран-при в Москве получила только 223,39 балла.

Во многом успех Валиевой связан с её феноменальной технической подготовкой. Она исполняет два четверных тулупа и уже опробовала тройной аксель в короткой программе, причём не первым прыжком, а вторым — на такое даже взрослые девушки не решаются. Также Валиева ещё ни разу не упустила возможность получить бонусные баллы за сложные вращения, что предусмотрено правилами Кубка России. На вторую половину своих программ фигуристка оставляет тройной лутц и получает 10%-ную прибавку за его исполнение, когда он всё-таки получается.

Но при этом нельзя не отметить невероятно щедрые компоненты, которые судьи дают 14-летней юниорке. В коротких программах Валиева заработала на них 37,20 и 36,96 баллов, при том что мировой рекорд Алины Загитовой составляет 37,36 балла, а у юниорок высшим достижением является 33,26 балла кореянки Ю Ён. В произвольных прокатах показатели Валиевой тоже впечатляющие — она получила 72,08 и 74,32 балла. До рекорда Загитовой ей не хватало 0,64 балла, а результат всё той же Ю Ён был превышен с солидным запасом.

Стоит отметить, что если бы Валиева выступала на турнире под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), то по крайней мере на втором этапе Кубка России она бы не имела права получать такие большие оценки. В произвольной программе фигуристка упала дважды, и в таком случае баллы за мастерство катания, переходы и композицию не должны превышать отметку 9,25, а за представление и интерпретацию музыки — и вовсе быть не выше 8,75. Судьи нарушили это правило семь раз, хотя и имели на это право, так как это были внутрироссийские соревнования.

На пятом этапе Валиева тоже упала в произвольной программе после тройного лутца. За одну подобную ошибку на турнирах ISU были бы предусмотрены менее жёсткие санкции, и в этот раз судьи не превышали рекомендованную норму. Однако несмотря на это в четырёх случаях из пяти спортсменка получила максимально возможные после падения компоненты, что свидетельствует о невероятной благосклонности арбитров.

В фигурном катании крайне редки случаи, когда юная одиночница, которая ещё даже не может выступать на взрослых турнирах, получает оценки на уровне олимпийской чемпионки. Конечно, не стоит забывать, что на национальных соревнованиях практика завышения оценок довольно распространена и не является чем-то предосудительным. И болельщики, и специалисты обычно готовы к тому, что спортсмен на таких турнирах получает на два-три балла больше.

Тем не менее прогресс, которого добилась Валиева, не может не впечатлять. В прошлом сезоне на юниорских международных стартах её лучшими компонентами были 32,40 балла в короткой программе и 66,50 балла в произвольной. Всего за полгода она проделала путь от юниорки с вполне привычными для такого возраста результатами до одного из лидеров мирового фигурного катания, причём даже с поправкой на домашнее судейство.

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Интересно в таком случае сравнить, по какому пути шла Алина Загитова. В сезоне-2016/17 она была ещё юниоркой и на международных соревнованиях её средние значения составляли 28,49 и 59,52 балла за компоненты. Но на чемпионате России эти показатели были уже на уровне 33,38 и 69,65 балла. Такой скачок Загитовой был очень нужен, чтобы за год до Олимпийских игр начать зарабатывать у судей авторитет и отходить от образа юниорки, у которой пока нет настоящего взрослого катания. При этом относительно своих более опытных соперниц на чемпионате России Загитова по компонентам проигрывала весьма много.

В следующем сезоне у Загитовой действительно произошёл скачок во второй оценке. Вплоть до чемпионата России она поступательно шла к рубежам 35 и 70 баллов и сумела их преодолеть. При отборе на Олимпиаду судьи опять существенно подняли Алине оценки до 36,89 и 76,08 балла, после чего в Пхёнчхане она уже получила 37,62 и 75,03 балла. По сравнению с прошлогодними юниорскими результатами, олимпийская чемпионка увеличила свои баллы на четверть или даже на треть. В конечном счёте это помогло ей компенсировать отставание от Евгении Медведевой и одержать победу.

В феврале 2022 года Валиева сможет выступить на Олимпийских играх в Пекине. Для неё будет важно не только иметь отличную техническую базу, но и быть узнаваемой судьями, чтобы они воспринимали её не как недавнюю юниорку, а как уже сложившуюся фигуристку, чей уровень катания не должен подвергаться сомнению по крайней мере на фоне других участниц. И сейчас для Валиевой всё складывается для этого достаточно удачно.

То, как на российских соревнованиях она неформально движется к мировым рекордам и переписывает юниорские достижения, должно значительно помочь в следующем сезоне, когда Камила дебютирует на взрослом уровне. Этому в значительной мере поможет и титул чемпионки России, но на него в Челябинске всё-таки будет немало других претенденток.