Редкие прыжки, новые имена и старые фавориты: почему мужской турнир на ЧР по фигурному катанию будет интереснее женского

Соревнования мужчин на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске станут самыми непредсказуемыми. В отличие от турнира девушек, окончательно осиротевшего после отказа Алёны Косторной, у одиночников на медали будут претендовать сразу семь человек. Вызов опытным Михаилу Коляде и Александру Самарину бросят молодые спортсмены, многие из которых выполняют редкие четверные прыжки.

Обычно перед стартом чемпионата России по фигурному катанию болельщики в первую очередь с нетерпением ждут женского одиночного турнира. Именно в этой дисциплине под одной крышей собираются спортсменки высочайшего уровня, благодаря чему соревнования по умолчанию становятся сильнее тех, что проходят на чемпионатах мира и Олимпийских играх, а интрига, как правило, сохраняется до последнего. В нынешнем году интерес к турниру подогрели истории с громкими тренерскими переходами Александры Трусовой и Алёны Косторной. Однако любителям фигурного катания не стоит забывать и о мужском катании, итоги которого могут удивить ещё больше.

В последние годы одиночники приучили к тому, что конкуренция в их виде заметно ниже, чем в других. C 2012 года они выиграли всего одну медаль на чемпионатах мира (бронза Михаила Коляды в 2018-м) и одержали две победы на чемпионатах Европы (Евгений Плющенко в 2012-м и Дмитрий Алиев в 2020-м). На главные турниры в основном ездит один и тот же состав участников с небольшими исключениями в лице Андрея Лазукина или Артура Даниеляна, чьё серебро на прошлогоднем чемпионате России было последней сенсацией этих соревнований за последние несколько лет. Любых других призёров болельщики и эксперты вполне могли предугадать заранее.

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Но этот сезон показал, что круг претендентов на медали российского первенства в Челябинске будет невероятно широким. К «старой гвардии», которую олицетворяют Михаил Коляда и Александр Самарин, добавились несколько подросших юниоров и уже взрослых фигуристов, сумевших во время пандемии коронавируса сделать шаг вперёд. При этом прошлогодние чемпион и вице-чемпион Европы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян на соревнованиях не выступят по состоянию здоровья.

Коляду можно в целом признать главным фаворитом чемпионата России. Он выиграл этап Кубка России в Сочи и занял первое место на этапе Гран-при в Москве. Ему же принадлежат самые высокие оценки в сезоне (283,44). Переход к Алексею Мишину позволил Коляде забыть о прошлогодних неудачах, которые возникали из-за проблем со здоровьем. Ему по-прежнему тяжело даётся тройной аксель, но на четверном тулупе он пока допустил всего одну ошибку. При этом огрехи в технике Коляда способен компенсировать лучшими программами среди всех фигуристов-одиночников.

Александр Самарин выходил на лёд всего один раз — в октябре. И до, и после этого ему мешали выступать травмы. На втором этапе Кубка России вице-чемпион был в неважной форме и даже отказался от исполнения четверных прыжков, когда в короткой программе упал на тулупе. Самарин всё-таки решил лететь в Челябинск, но сильно рискует уступить дорогу более молодым спортсменам.

Самым ярким представителем из их числа стоит назвать Петра Гуменника. В этом сезоне он был единственным, кто поднимался на пьедестал почёта трижды — сначала был бронзовым призёром этапов Кубка России и Гран-при, а потом выиграл соревнования в Москве, пусть многие фигуристы и пропустили их по болезни. Но этот факт не должен преуменьшать заслуги недавнего юниора — у Гуменника есть в арсенале четверной сальхов, а в Челябинске он может попытаться исполнить четверной лутц, о котором многие одиночники уже позабыли в этом сезоне.

Фирменный прыжок есть и у действующего чемпиона мира среди юниоров Андрея Мозалёва. Он в каждом прокате старается исполнить четверной флип и нередко добивается своего. Правда, даже если попытка была удачной, 17-летний фигурист обязательно срывал другие важные элементы. Из-за этого юноша дважды становился вторым на этапах Кубка России и оказался в шаге от пьедестала почёта на Rostelecom Cup. Если молодой спортсмен в Челябинске избежит срывов, то определённо сможет рассчитывать на медаль.

Ворваться в число фаворитов имеет шанс Евгений Семененко. Впервые он заявил о себе на четвёртом этапе Кубка России, когда одержал довольно неожиданную победу благодаря хорошему четверному сальхову. После этого он стал третьим в произвольной программе на этапе Гран-при, что является неплохим достижением в его возрасте, а в декабре выиграл чемпионат Санкт-Петербурга, исполнив три четверных прыжка — тулуп, сальхов и риттбергер.

Стремительно ворвался в новый сезон и ещё один 17-летний фигурист Артём Ковалёв. Ученик академии «Ангелы Плющенко» запомнился тем, что стал единственным, кто смог выиграть два этапа Кубка России. Правда, он ни разу не исполнил чисто четверные прыжки, а ещё провалил московский этап Гран-при. Но всё-таки внимание к себе Ковалёв успел заслужить.

Из фигуристов постарше в первую очередь выделяется Макар Игнатов. Он так же, как и Семененко, старается исполнять три четверных прыжка в произвольной программе, но сальхов заменяет вторым тулупом. При этом особую ставку 20-летний фигурист делает на риттбергер, который уже успел исполнить чисто пять раз. Если бы и остальные прыжки у Игнатова получались так же стабильно, то к чемпионату России он подошёл бы с чем-то большим, чем две бронзы этапов Кубка России.

Каждый из вышеперечисленных фигуристов вправе рассчитывать на медали в Челябинске, если избежит ошибок и просто выступит в свою силу. При этом для всех, в том числе и пропустившего прошлый сезон Коляды, попадание в тройку лучших станет сенсацией. Соревнования мужчин обязательно будут держать болельщиков в напряжении от первого до последнего проката, а не только во время выступления сильнейшей разминки, как это происходит на женском турнире в последние годы.