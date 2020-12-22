Финал Кубка страны, новый турнир или тренерское решение: как может проходить отбор в сборную России по фигурному катанию

С 22 по 27 декабря в Челябинске пройдёт чемпионат России по фигурному катанию. В предыдущие годы по результатам этого турнира формировалась сборная России на международные соревнования, в частности первенства Европы и мира. Однако в этом году из-за пандемии коронавируса сложилась особая ситуация, которая может потребовать более гибкого подхода к формированию национальной команды. Какие варианты есть у Федерации по фигурному катанию на коньках России — в материале RT.

Чемпионат России по фигурному катанию всегда был не просто главным национальным турниром в сезоне, но и выполнял важную функцию — служил отборочным стартом на престижные международные соревнования во второй половине сезона. По его результатам формировалась сборная в пределах квот, выделенных стране на чемпионаты мира и Европы, а также Олимпийские игры. Однако важность грядущего первенства в Челябинске для отбора на международные соревнования можно поставить под сомнение.

В 2021 году уже точно не состоится чемпионат Европы в Загребе. Он должен был пройти с 25 по 31 января, но был отменён из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки в мире. Основная интрига вокруг чемпионата России обычно была связана с тем, кто станет обладателем заветных квот и поедет со сборной на континентальное первенство, где у российских спортсменов всегда высокие шансы на медали. Однако 10 декабря Международный союз конькобежцев принял окончательное решение не проводить ЧЕ.

Но в календаре международных соревнований всё ещё остаётся чемпионат мира. Его планируется провести с 22 по 28 марта в Стокгольме. В предыдущие годы состав сборной России на этот старт тоже определялся по результатам чемпионата страны с небольшими поправками, которые могли быть внесены по итогам европейского первенства. Теперь, когда турнир в Загребе отменён, сформировать команду можно только по итогам состязаний в Челябинске. Однако у этого варианта есть существенные минусы.

Чемпионат мира состоится только через три месяца. Для фигурного катания это довольно большой срок, за который спортсмен может как добиться серьёзного прогресса, так и растерять свою форму и навыки. Первый вариант невозможен без соревновательной практики на высоком уровне. Её-то и будет не хватать российским фигуристам после Нового года. Если раньше поддерживать в тонусе должен был чемпионат Европы, то теперь у спортсменов такой возможности не будет. Этот сезон наглядно показал, к чему приводит отмена международных соревнований, да ещё и в условиях пандемии — уровень фигуристов падает, а некоторые и вовсе не хотят выходить на лёд, так как понимают, что находятся не в тех кондициях.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) уже сообщили, что готовы провести собственные соревнования вместо чемпионата Европы именно для того, чтобы у спортсменов была мотивация для подготовки к чемпионату мира. Но без участия сильных иностранных спортсменов, без зрителей на трибунах, без громких титулов и призов эта замена не будет равнозначной. Этот гипотетический турнир хотя и будет некоторым утешением для болельщиков, но вовсе не даст гарантию, что победителям и призёрам чемпионата России он поможет выступить в Стокгольме так же успешно, как в Челябинске.

Состав на чемпионат мира необходимо формировать заново ещё и потому, что национальное первенство уже сейчас лишилось нескольких звёзд. На нём не выступят действующие чемпионы Европы Дмитрий Алиев и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Не будет и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

У ФФККР нет чёткой позиции по поводу пропуска отбора по болезни — если Медведевой давали возможность попасть в сборную в 2018 году, то Елизавете Туктамышевой в таком шансе было отказано. И Синицина с Кацалаповым, и Алиев, и Медведева по своему потенциалу вполне достойны попадания на чемпионат мира и хотя бы поэтому должны участвовать в отборе на равных со всеми, но уже не в Челябинске.

Для формирования сборной мог бы подойти финал Кубка России, который состоится в конце февраля в Великом Новгороде. Он как раз пройдёт за месяц до чемпионата мира и даст хорошее представление о готовности фигуристов. В 2019 году на этом турнире уже состоялась дуэль между Медведевой и Туктамышевой за право выступить на чемпионате мира. Специально для этого фигуристки были включены в состав участниц, хотя на обычных этапах Кубка России они не выступали. Сделать это можно и сейчас, тем более что почти все кандидаты в сборную выступали на внутренних стартах, а тех, кто их пропускал, можно будет включить в итоговый список.

Однако тот же прецедент из 2019 года показывает, что будет, если в финале Кубка России разыграть всего одну квоту в сборной. Тогда скромная арена в Великом Новгороде не смогла вместить не только всех желающих зрителей, но и приехавших журналистов. Эти соревнования, которые обычно были главными в сезоне для фигуристов второго эшелона, по своему статусу совсем не подходят для роли отборочных.

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В связи с этим и болельщикам, и спортсменам, и самой ФФККР было бы удобнее организовать в феврале полноценный отборочный турнир в Москве или Санкт-Петербурге на большой арене. Даже если на него не будут допущены зрители, то их хотя бы удастся порадовать качественной телекартинкой, как это было на предыдущих соревнованиях в столице. Такому турниру не обязательно иметь большой состав участников — будет достаточно восьмёрки лучших в каждой дисциплине по итогам чемпионата России, а также тех, кто не выступит в Челябинске по состоянию здоровья. Эти соревнования уже станут последним шансом на попадание в сборную и дадут хорошую мотивацию спортсменам выступить в полную силу.

Правда, если и стоит проводить отдельный отбор на чемпионат мира, то объявить о нём необходимо как можно раньше. Те фигуристы, которые останутся без медалей чемпионата России, могут уже скоро задуматься об окончании сезона, так как им попросту будет негде выступать. Такая неопределённость может сильно сказаться на уровне отечественного фигурного катания.

Если организовать новый турнир в условиях пандемии не получится, то можно рассмотреть и иные варианты. Одним из них могло бы стать распределение квот в сборной по средним баллам, набранным в течение сезона, или абсолютно лучшим результатам с учётом стартов в 2021 году. Либо в дело могли бы вмешаться тренеры и назвать состав, основываясь на своём мнении, непосредственно перед чемпионатом мира.

Даже такие революционные критерии отбора дадут более объективную картину, чем нынешний чемпионат России в Челябинске, который, к сожалению, в нынешний условиях теряет свой престижный статус. Он ответит лишь на вопрос, кто был лучшим по итогам непростой половины первого сезона, но вряд ли поможет сформировать по-настоящему сильную сборную к следующему марту.

Осторожность в процессе отбора будет продиктована ещё и особой ролью стокгольмского чемпионата мира. На нём будут распределены национальные квоты на Олимпийские игры в Пекине. Доверять борьбу за них фигуристам, которые за три месяца до этого были лучшими на не самом сильном чемпионате России и потом не подтверждали свою форму заново, будет довольно рискованно.