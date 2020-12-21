Тренер Алиева объяснил отказ фигуриста от выступления на чемпионате России

Евгений Рукавицын, тренер действующего чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева, прокомментировал отказ его подопечного от выступления на чемпионате России в Челябинске.

«Дима чувствует себя значительно лучше, но, к сожалению, эти две недели не дали возможности привести себя в полную боевую готовность перед чемпионатом России. За несколько тренировок после такого перерыва подготовиться к чемпионату очень сложно. В ближайшее время будет понятно, какие турниры предстоят после Нового года, будем готовиться к ним», — приводит слова Рукавицына ТАСС.

Из-за заболевания коронавирусной инфекцией Алиев пропустил заключительный, пятый этап Кубка России, который прошёл в Москве 5—8 декабря.

Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 24 по 26 декабря.

Ранее стало известно, что Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию.