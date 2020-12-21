Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию

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Действующий чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев не примет участия в чемпионате России в Челябинске.
Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Как сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, слова которого передаёт ТАСС, врачи пока не разрешили переболевшему коронавирусом Алиеву соревновательные нагрузки.

Из-за заболевания коронавирусной инфекцией Алиев пропустил заключительный, пятый этап Кубка России, который прошёл в Москве 5—8 декабря.

Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 24 по 26 декабря.

Ранее сообщалось, что группа Тутберидзе готовится к ЧР по фигурному катанию в полном составе.

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