Алиев снялся с чемпионата России по фигурному катанию
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Как сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, слова которого передаёт ТАСС, врачи пока не разрешили переболевшему коронавирусом Алиеву соревновательные нагрузки.
Из-за заболевания коронавирусной инфекцией Алиев пропустил заключительный, пятый этап Кубка России, который прошёл в Москве 5—8 декабря.
Чемпионат России пройдёт в Челябинске с 24 по 26 декабря.
Ранее сообщалось, что группа Тутберидзе готовится к ЧР по фигурному катанию в полном составе.