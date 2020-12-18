Группа Тутберидзе готовится к ЧР по фигурному катанию в полном составе

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Все спортсменки группы тренера Этери Тутберидзе здоровы и готовятся к чемпионату России по фигурному катанию.
Группа Тутберидзе готовится к ЧР по фигурному катанию в полном составе
  • РИА Новости

По словам директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева, которые передаёт ТАСС, Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачёва активно готовятся к выступлению на национальном первенстве.

«Знаю, что они все большие профессионалы, опытные люди и что там всё хорошо. Конечно, я переживаю за девочек, но это просто волнение. Сейчас такие времена, что ничего нельзя загадывать даже на завтра, но сейчас могу сказать, что все здоровы и готовятся», — добавил Лайшев.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Синицина и Кацалапов снялись с ЧР по фигурному катанию.

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