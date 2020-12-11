«Если так пойдёт и дальше, отбираться будет некуда»: как в России отреагировали на отмену ЧЕ-2021 по фигурному катанию

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отменил чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был пройти в конце января в Загребе, а также финал Гран-при. Такое решение было принято в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией. При этом запланированное на март первенство планеты пока остаётся в календаре соревнований. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова призвала спортсменов правильно распределить освободившееся время, а специалист по танцам на льду Александр Жулин выразил опасение, что в текущих реалиях под угрозой находится и проведение Олимпиады-2022.

Старт полноценного международного сезона в фигурном катании вновь откладывается на неопределённый срок. Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат Европы, который должен был пройти с 25 по 31 января 2021 года в Загребе. Такое решение было принято из-за «ухудшения ситуации вокруг пандемии COVID-19 в мире и связанными с этим рисками для организаторов и участников турнира».

Также было подтверждено, что не состоится финал Гран-при нынешнего сезона. При этом чемпионат мира, запланированный на конец марта, пока остаётся в календаре соревнований. Однако в ISU допустили, что расписание ещё может претерпеть изменения в зависимости от эпидемиологической обстановки. По словам вице-президента союза Александра Лакерника, в организации сделают всё возможное, чтобы сохранить первенство планеты.

В России с сожалением отнеслись к отмене чемпионата Европы, хотя это решение практически никого не удивило. Так, по мнению известного тренера Тамары Москвиной, сложившаяся ситуация не должна выбить из колеи подготовленных спортсменов.

«Я сама ожидала, держала в голове вариант, что будет принято такое решение, потому что всё к этому и шло: развитие ситуации с пандемией, действия других стран и ISU», — сказала Москвина в беседе с RT.

«Какие планы в связи с отменой? После чемпионата России у нас будет больше времени для подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде. Возможно, будут организованы и другие турниры, если ситуация изменится. Будем следить за развитием событий», — добавила она.

В связи с озвученным вердиктом многим фигуристам придётся вносить коррективы в процесс подготовки, так как большинство из них рассчитывало выйти на пик формы ко второму по значимости турниру сезона. Максим Траньков, тренирующий Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выразил мнение, что с этим не должно возникнуть проблем, так как все спортсмены находятся в равных условиях.

«Это было ожидаемо, поэтому никакого шока такое решение не вызвало. Пока есть чемпионат России, фигуристы готовятся к нему и попытаются добраться до него через болезни и тестирования на COVID-19. Нет соревнований — будем просто тренироваться. Как говорится, дай фигуристам лёд — они найдут, что с ним делать. Главное, чтобы были тренировки. Будем пытаться попасть в сборную и готовиться к чемпионату мира, пока его не отменили», — подчеркнул Траньков.

Однако далеко не все настроены столь оптимистично относительно оставшейся части сезона. Так, Александр Жулин признался, что расстроился, узнав об отмене турниров. Его подопечные Виктория Синицина и Никита Кацалапов находятся в непростом положении, так как сначала были вынуждены сняться с этапа Кубка России из-за травмы партнёрши, а затем переболели коронавирусной инфекцией.

«Изменения в тренировочном процессе будут кардинальные, так как сейчас они вообще не катаются. Третий тест был отрицательный, но температура по-прежнему держится. Я вообще не понимаю, как мы будем готовиться к чемпионату России. Сегодня уже 10 декабря, а они ещё не выходили на лёд. Поэтому пока все мысли — о внутреннем турнире. Если дело так пойдёт и дальше, то в январе придётся начинать готовить программу на следующий сезон, потому что отбираться уже будет некуда. Поэтому я готов к тому, что и чемпионат мира отменят. У меня уже есть идеи относительно олимпийской программы. Единственное — не уверен, состоятся ли сами Игры», — признался Жулин.

При этом заслуженный тренер Татьяна Тарасова призвала фигуристов и их тренерские штабы грамотно распределить освободившееся время. По её мнению, им необходимо принять участие в чемпионате России, а затем отдохнуть в течение недели, чтобы с новыми силами готовиться к оставшимся стартам. Кроме того, специалист отметила значимость внутренних соревнований в сложившейся ситуации.

«Надо дать соскучиться, потом доделать элементы, ведь всегда есть ощущение, что что-то не готово. Пока ситуация позволяет, внутренние старты отменять не стоит, потому что это тренировки. Чемпионат России всегда являлся основополагающим соревнованием. А финал Кубка России я бы провела в Москве или в Санкт-Петербурге, то есть в некоторой степени заменила бы им чемпионат Европы», — заявила специалист в беседе с RT.

«Есть много вариантов, и тогда отдых будет сочетаться с работой, а потом уже готовиться к чемпионату мира. Спортсменам надо к чему-то стремиться, надо разучивать что-то новое, а не сидеть на диване», — уверена Тарасова.

Напомним, что январский чемпионат Европы 2020 года стал для российских фигуристов одним из самых успешных в истории. Они завоевали десять из 12 медалей, в том числе золотые награды во всех дисциплинах. Триумфально откатались в Граце Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, танцоры Синицина — Кацалапов и спортивный дуэт Александра Бойкова — Дмитрий Козловский. Однако всю оставшуюся часть сезона-2019/20, включая чемпионат мира, пришлось отменить из-за начавшейся пандемии COVID-19. Таким образом, последний крупный международный турнир в фигурном катании состоялся почти год назад.

В конце декабря 2020-го отечественные фигуристы поборются за медали чемпионата России, по итогам которого традиционно формируется состав сборной.