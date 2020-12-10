Москвина допускает, что отмена ЧЕ может выбить из колеи некоторых фигуристов

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.

«Возможно, кого-то это и выбьет из колеи, но точно не спортсменов с хорошими тренерами. Я сама ожидала, держала в голове вариант, что будет принято такое решение, потому что всё к этому и шло: развитие ситуации с пандемией, действия других стран и ISU. Какие планы в связи с отменой чемпионата Европы? После чемпионата России у нас будет больше времени для подготовки к чемпионату мира и Олимпиаде. Возможно, будут организованы и другие турниры, если ситуация изменится. Будем следить за развитием событий», — заявила Москвина RT.

Ранее стало известно, что ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию.