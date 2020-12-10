ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию и финал серии Гран-при

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Международный союз конькобежцев (ISU) объявил об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года и финала серии Гран-при.
ISU отменил чемпионат Европы по фигурному катанию и финал серии Гран-при
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба ISU, такое решение было принято на заседании совета организации из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Финал серии Гран-при, ранее перенесённый из Китая и запланированный на 10—13 декабря, полностью отменён.

Чемпионат Европы должен был пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.

Ранее Александр Лакерник рассказал, что ISU приложит все усилия, чтобы ЧМ по фигурному катанию состоялся.

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