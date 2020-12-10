Лакерник рассказал, что ISU приложит все усилия для того, чтобы ЧМ по фигурному катанию состоялся

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал о ситуации с организацией международных турниров в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

«ISU приложит все усилия для того, чтобы был чемпионат мира. 10 декабря на совете организации пройдёт обсуждение проведения чемпионата Европы: ситуация в Хорватии не очень хорошая. Не полностью отказались от идеи проведения финала Гран-при. Его отменили в Китае, но вопрос о его проведении не закрыт. Возможно, удастся провести финал в другом месте: для этого надо определить где и в какие сроки», — приводит слова Лакерника Olympic Channel.

Он отметил, что вариант переноса юниорского чемпионата мира даже не рассматривался, а чемпионат Европы может быть перенесён.

«Здесь два вопроса: стоит ли турнир переносить и если да, то на какие сроки? Сейчас есть возможность передвинуть сроки турнира — нет чемпионата четырёх континентов, юниорского чемпионата мира. Между чемпионатами Европы и мира — два месяца. Возможно, есть смысл в переносе, если ситуация не улучшается, а ухудшается или держится на том же уровне. Но это всё идеи. Решение будет принимать совет ISU», — добавил Лакерник.

Чемпионат Европы должен пройти в Загребе с 25 по 31 января, а чемпионат мира — в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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