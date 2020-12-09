Медведева пропустит чемпионат России по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный список участников чемпионата страны.

В состав участниц чемпионата в женском одиночном катании вошли чемпионка Европы Алёна Косторная и чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, пропустившие заключительный этап национального Кубка из-за коронавируса.

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, победительница чемпионатов мира и Европы Евгения Медведева в списке отсутствует. Из-за проблем со спиной фигуристка в нынешнем сезоне выступила только на контрольных прокатах сборной России.

Чемпионат страны пройдёт в Челябинске с 22 по 27 декабря. Действующей победительницей турнира в женских соревнованиях является Анна Щербакова.

Ранее фигуристка Камила Валиева призналась, что испытывает панику перед лутцем.