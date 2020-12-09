Валиева призналась, что испытывает панику перед лутцем

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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей ошибке на тройном лутце, допущенной в произвольной программе на пятом этапе Кубка России в Москве.
Валиева призналась, что испытывает панику перед лутцем
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«С прошлых стартов я начала очень много думать над этим лутцем. В итоге сейчас еду и думаю, как правильно его сделать. Даже когда еду на тулуп, то понимаю, что его сделаю, несмотря на то, как полечу прыжок. А лутц — сразу паника: что делать? Понимаю, что здесь лучше вообще не думать. После того как сделаю сложные элементы, начинаю думать о том, что впереди ещё три прыжка, и получается непонятно что. Этери Тутберидзе знает, что я каждый день катаю чисто. И то, что я вот так вполоборота упала с лутца, обидно, но в большей степени смешно», — цитирует Валиеву сайт Олимпийского канала

О том, почему Валиеву рано записывать в фавориты Олимпийских игр в Пекине, — в материале RT.

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