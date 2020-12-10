Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.

«На месте спортсменов и их тренеров я бы поехала на чемпионат России, потому что к нему мы готовились на протяжении полугода, много всего выучено, есть новые программы. Всё это надо показать. После него я бы дала спортсменам отдохнуть неделю. Получилась бы хорошая пауза в середине сезона. Надо дать соскучиться, потом доделать элементы, ведь всегда есть ощущение, что что-то не готово. Пока ситуация позволяет, внутренние старты отменять не стоит, потому что это тренировки. Чемпионат России всегда являлся основополагающим соревнованием. А финал Кубка России я бы провела в Москве или в Санкт-Петербурге, то есть в некоторой степени заменила бы им чемпионат Европы. Есть много вариантов. И тогда отдых будет сочетаться с работой. А потом уже готовиться к чемпионату мира. Спортсменам надо к чему-то стремиться, надо разучивать что-то новое, а не сидеть на диване. Возможно, стоило бы сделать небольшой тур, провести несколько показательных выступлений», — заявила Тарасова RT.

Ранее Максим Траньков назвал ожидаемым решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию.