Траньков назвал ожидаемым, решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию

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Максим Траньков, тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, прокомментировал отмену чемпионата Европы по фигурному катанию 2021 года.
Траньков назвал ожидаемым, решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию
  • Reuters

«Это было ожидаемо, поэтому никакого шока такое решение не вызвало», — заявил Траньков в беседе с RT.

Тренер также рассказал, отразится ли отмена чемпионата Европы на тренировочном процессе его подопечных.

«Сейчас все находятся в разных условиях. Пока есть чемпионат России, фигуристы готовятся к нему и попытаются добраться до него через болезни и тестирования на COVID-19. Нет соревнований — просто тренируемся. Как говорится, дай фигуристам лёд — они найдут, что с ним делать. Главное, чтобы были тренировки. Будем готовиться к марту, пытаться попасть в сборную и готовиться к чемпионату мира, пока его не отменили. На данный момент и Евгения Тарасова, и Владимир Мороз уже переболели, и несколько месяцев мы можем быть спокойны», — добавил Траньков.

Ранее Александр Жулин заявил, что уже готов и к отмене чемпионата мира.

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