Жулин об отмене ЧЕ: я готов к тому, что и чемпионат мира отменят

Александр Жулин, тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова, рассказал как отмена континентального первенства 2021 года отразится на подготовке его подопечных.

«Будут кардинальные изменения, потому что сейчас они вообще не катаются. Третий тест был отрицательный, но температура по-прежнему держится. И я вообще не понимаю, как мы будем готовиться к чемпионату России. Сегодня уже 10 декабря, а они ещё на лёд не выходили. Поэтому пока все мысли о внутреннем турнире. Честно говоря, я расстроился, что чемпионат Европы отменён. Если дело так пойдёт и дальше, то в январе придётся начинать готовить программу на следующий сезон, потому что отбираться уже будет некуда. Поэтому я готов к тому, что и чемпионат мира отменят. У меня уже есть идеи олимпийской программы. Единственное, не уверен, состоится ли сама Олимпиада», — заявил Жулин RT.

Ранее Тамара Москвина допустила, что отмена ЧЕ может выбить из колеи некоторых фигуристов.