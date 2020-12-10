Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России
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«Все будут бороться. Лиза Туктамышева показала, что она может бороться и занимать первые места. Если она продолжит так же кататься, то сможет конкурировать с Камилой Валиевой. Саша Трусова ещё не показывала чистые прокаты, но может собраться. Если она отпрыгает четыре четверных в произвольной программе, будет сложно с ней бороться. Алёна Косторная после прошлого сезона — вообще прямой конкурент Валиевой. Борьба будет интересной, суперской», — рассказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».
Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.
Ранее сообщалось, что Усачёва стала победительницей чемпионата Москвы.