Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась своими ожиданиями от женского турнира в одиночном катании на чемпионате России.

«Все будут бороться. Лиза Туктамышева показала, что она может бороться и занимать первые места. Если она продолжит так же кататься, то сможет конкурировать с Камилой Валиевой. Саша Трусова ещё не показывала чистые прокаты, но может собраться. Если она отпрыгает четыре четверных в произвольной программе, будет сложно с ней бороться. Алёна Косторная после прошлого сезона — вообще прямой конкурент Валиевой. Борьба будет интересной, суперской», — рассказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Усачёва стала победительницей чемпионата Москвы.