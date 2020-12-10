Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России

Короткая ссылка
Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась своими ожиданиями от женского турнира в одиночном катании на чемпионате России.
Бутырская высказалась о перспективах ведущих фигуристок на чемпионате России
  • © Pravda Komsomolskaya/Russian Look
  • globallookpress.com

«Все будут бороться. Лиза Туктамышева показала, что она может бороться и занимать первые места. Если она продолжит так же кататься, то сможет конкурировать с Камилой Валиевой. Саша Трусова ещё не показывала чистые прокаты, но может собраться. Если она отпрыгает четыре четверных в произвольной программе, будет сложно с ней бороться. Алёна Косторная после прошлого сезона — вообще прямой конкурент Валиевой. Борьба будет интересной, суперской», — рассказала Бутырская «Спорт-Экспрессу».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдёт в Челябинске с 24 по 27 декабря.

Ранее сообщалось, что Усачёва стала победительницей чемпионата Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить