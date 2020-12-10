Новый вызов: вернётся ли Медведева на лёд после пропуска ЧР

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева не выступит на ближайшем чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске. Двукратная чемпионка мира не успела восстановиться после травмы спины и коронавируса, из-за чего рискует пропустить весь текущий сезон. Однако болельщики ещё вправе надеяться на возвращение спортсменки на лёд. Своими словами и действиями она не раз подтверждала, что намерена дальше преодолевать все трудности, чтобы её карьера продолжалась.

На этой неделе была разрушена одна из самых долгожданных интриг сезона — двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева заявила, что не будет выступать на чемпионате России.

«К сожалению, вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжёлый, если говорить о здоровье. Осенью были проблемы со спиной, сильные боли, из-за которых я пропустила больше месяца тренировок. Пришлось много времени провести в клиниках», — сказала фигуристка.

Природа повышенного интереса к Медведевой была понятна: в сентябре Женя вернулась к своей прежней наставнице Этери Тутберидзе, а смена тренера — это всегда так или иначе смена привычного впечатления. Тем более когда речь идёт о тренере, который ставит во главу процесса только победу.

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Но планы фигуристки в очередной раз были разрушены. К Тутберидзе она переходила, уже имея обострившиеся проблемы со спиной, а после того, как начала тренироваться с удвоенным рвением, старая травма стала напоминать о себе до такой степени, что тренировки пришлось приостановить и лечь в больницу на микрооперацию. А в день выписки стало известно, что проведённый накануне тест на коронавирус дал положительный результат.

Была слабая надежда на то, что заболевание пройдёт у Медведевой бессимптомно, но эта иллюзия быстро развеялась: состояние фигуристки начало ухудшаться, поднялась температура, и Женя была вынуждена снова лечь в больницу, откуда вышла только через восемь дней. Понятно, что уже не могло быть и речи о том, чтобы должным образом подготовиться к дебютному соревнованию сезона.

Вернётся ли она на лёд?

Формально препятствий для этого не существует. Руководители российской федерации фигурного катания были готовы допустить Медведеву к чемпионату России в Челябинске, хотя критерии отбора Женя, как и ряд других фигуристов топ-уровня, не выполнила. Если двукратная чемпионка мира будет готова соревноваться в феврале, наверняка не возникнет преград, чтобы включить её в число участников финала Кубка России.

Ясно одно: Медведева по-прежнему отчаянно хочет продолжать кататься, несмотря на то что столкнулась в послеолимпийской реальности с таким количеством всевозможных испытаний, с которым не сталкивался никто из выдающихся чемпионок последних лет. Причём это желание совершенно не сиюминутно. Скорее, оно, наоборот, выстраданное и неоднократно обдуманное.

Два с половиной года назад, уезжая из Москвы в Канаду к Брайану Орсеру в совершенно разобранном ментально и физически состоянии, Женя говорила в интервью:

«Знаете, я по своей натуре человек-реалист. Я умею признаваться себе в каких-то не слишком приятных вещах. Если буду понимать, что да, это мой предел и на большее я просто на данный момент не способна, то точно так же признаюсь в том, что заняла своё место — то, которое мне положено. Сейчас я чётко понимаю, что для меня действительно начинается абсолютно новая жизнь. Я никогда раньше не жила в другой стране, никогда не тренировалась у иностранных специалистов, никогда в жизни не ела непривычную еду дольше двух-трёх недель. То есть абсолютно всё меняется. Абсолютно новый лист. Да, у меня была цель — Олимпиада. Я шла, нацеленная только на выступление на Играх, больше ни на что не смотрела. У меня фактически не было друзей, не было каких-либо интересов, притом что я считаю себя достаточно разносторонним человеком. Не случалось никаких новых знакомств, я их просто не поддерживала из-за недостатка времени, а порой желания. Были только тренировки. Зимой перед Играми в Пхёнчхане, когда я была травмирована и не могла кататься, вдруг поймала себя на мысли: неужели, когда закончу со спортом, я так и останусь без друзей, без каких бы то ни было занятий и умений, без личной жизни — без всего? И как только после Олимпиады я, что называется, открыла глаза, жизнь сама собой потекла не то чтобы в другое русло, а просто стала гораздо более объёмной, словно из ручейка превратилась в реку. У меня появились друзья, появилась куча интересов, в том числе и предпосылки к будущей профессии, которая, может быть, мне понравится, а возможно, 150 раз ещё поменяется...»

В многочисленных интернет-дискуссиях Медведевой предрекали участь «сбитого лётчика», и нельзя сказать, что делалось это на пустом месте: ещё никому из спортсменок Тутберидзе не удавалось, уйдя от тренера, сохранить уровень прежних результатов. Орсер в этом плане сделал почти невозможное: Женя стала лучше скользить, у неё изменился стиль, а главное — канадскому тренеру удалось восстановить весь прежний технический потенциал прыжков и даже продвинуться вперёд.

На чемпионате мира — 2019, где Медведева завоевала бронзу, она показала новый для себя каскад сальхов — риттбергер, общая базовая сумма технических элементов составила 61,81, что было всего на 0,52 ниже, чем на Олимпийских играх в Пхёнчхане и на двух предшествовавших Играм чемпионатах мира. Выдающимся это достижение делало то, что оно было реализовано на совершенно взрослом теле и, соответственно, давало основания верить, что это не предел и уж тем более — не тупик.

К итогу того выступления Медведева отнеслась очень взвешенно и рационально, отметив, что любое место на пьедестале почёта уже было для неё весомым достижением.

«Я поняла, как мне кажется, очень важную вещь. Каждый спортсмен едет на соревнования с мыслью о победе. Это нормально и правильно. Просто «победа» всегда у каждого из нас своя — в зависимости от обстоятельств. С учётом своих обстоятельств я однозначно победила. Чемпионат мира был наполнен для меня особенным смыслом, и цвет медали не имеет здесь никакого значения. Это очень важно. Хотя довольна я, как всегда, не всем. У меня пока ещё не то тело, которое я хочу иметь. Для изучения более сложных прыжков тело должно быть, как машина. И оно у меня будет», — говорила Медведева.

С неудачного для себя чемпионата России в Красноярске, который не получилось завершить из-за сломавшегося ботинка, Медведева уезжала в Канаду со стойким намерением выучить четверной прыжок, о чём там же, в Красноярске, мне сказала мама спортсменки.

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Сейчас, разумеется, бессмысленно рассуждать о том, насколько реальными были эти планы и чего вообще могла бы добиться фигуристка под руководством Орсера, не случись пандемии. Но очень похоже, что Тутберидзе, приняв решение возобновить работу с экс-ученицей, меньше всего руководствовалась эмоциями. Вполне возможно, что во внезапно открывшейся перспективе тренер просто увидела новый для себя вызов, ведь в прошлой карьере у неё ещё не случалось возможности попробовать сделать выдающийся результат со взрослой, прекрасно обученной спортсменкой, одержимой желанием кататься и становиться лучше и сильнее. Не думаю, что ошибусь, если скажу, что такого желания не наблюдалось ни у Юлии Липницкой после Игр в Сочи, ни у Алины Загитовой после триумфа в Пхёнчхане.

Отчасти, возможно, дело в том, что Медведева, как сказала об этом однажды её мама, никогда не отличалась каким-то особенными природными данными. В этом плане Женя сильно уступала и Юле, и Алине, и многим другим. Её главный талант заключался в невероятной работоспособности, умении продолжать карабкаться на вершину даже тогда, когда все внешние обстоятельства препятствуют этому. В этом плане ничего не изменилось и сейчас: пока Медведева продолжает чувствовать, что её внутренний путь не пройден до конца, она не сдастся и не отступит — в этом можно даже не сомневаться. Единственное, что может этому настрою помешать, — это травма. Как поведёт себя спина, когда нагрузки будут восстановлены в полном масштабе, пока неясно.

Что реально сейчас нужно фигуристке — это возможность выступать. Пусть это даже будут шоу: после годичной соревновательной паузы Медведевой придётся заново привыкать к трибунам, стрессу публичных выступлений и, наверное, порядком подзабытому ощущению, что её по-прежнему любят и ждут. Причём не только в России. А уж как будут развиваться события после — это совсем другая история.