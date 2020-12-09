Тарасова заявила о желании комментировать ЧР по фигурному катанию, чтобы люди видели правду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила о намерении поработать на чемпионате России в качестве телекомментатора.

При этом она отметила, что в данный момент неважно себя чувствует.

Соревнования запланированы на 24—26 декабря в Челябинске.

«Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Всё это надо показывать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Алёна Леонова считает Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву фаворитами чемпионата России по фигурному катанию.