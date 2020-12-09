Тарасова заявила о желании комментировать ЧР по фигурному катанию, чтобы люди видели правду
- РИА Новости
При этом она отметила, что в данный момент неважно себя чувствует.
Соревнования запланированы на 24—26 декабря в Челябинске.
«Чемпионат России состоится. Мы хотим, чтобы люди его смотрели, чтобы они видели правду, что наши судьи судят по-человечески. Всё это надо показывать», — приводит слова Тарасовой ТАСС.
Ранее сообщалось, что Алёна Леонова считает Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву фаворитами чемпионата России по фигурному катанию.