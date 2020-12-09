Леонова считает Валиеву и Туктамышеву фаворитами чемпионата России по фигурному катанию

Вице-чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова назвала фаворитов чемпионата России в женском одиночном турнире.

Соревнования пройдут в Челябинске 24—27 декабря 2020 года.

По мнению Леоновой, больше всего шансов на победу имеет Камила Валиева.

«Думаю, борьбу навяжет Елизавета Туктамышева, которая находится в хорошей кондиции. Вполне может бороться за тройку. Наверное, всё-таки явного лидера нет, и все девчонки будут, грубо говоря, грызть лёд, чтобы завоевать своё место в сборной», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Елена Радионова назвала эталон женственности в российском фигурном катании.