Леонова считает Валиеву и Туктамышеву фаворитами чемпионата России по фигурному катанию

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Вице-чемпионка мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова назвала фаворитов чемпионата России в женском одиночном турнире.
Леонова считает Валиеву и Туктамышеву фаворитами чемпионата России по фигурному катанию
  • РИА Новости

Соревнования пройдут в Челябинске 24—27 декабря 2020 года.

По мнению Леоновой, больше всего шансов на победу имеет Камила Валиева.

«Думаю, борьбу навяжет Елизавета Туктамышева, которая находится в хорошей кондиции. Вполне может бороться за тройку. Наверное, всё-таки явного лидера нет, и все девчонки будут, грубо говоря, грызть лёд, чтобы завоевать своё место в сборной», — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что Елена Радионова назвала эталон женственности в российском фигурном катании.

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