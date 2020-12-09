Слуцкая допускает возвращение Медведевой в фигурное катание в будущем

Знаменитая в прошлом фигуристка Ирина Слуцкая не считает, что пропуск Евгенией Медведевой чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске может означать скорое завершение карьеры вице-чемпионкой Пхенчхана-2018.

Соревнования состоятся 24—26 декабря в Челябинске.

«Не один раз в истории спорта было такое, что люди пропускали один сезон, а на следующий выстреливали в своей лучшей форме. И я тому пример. Поэтому не надо закапывать спортсмена, который может в любой момент стать ещё сильнее, раньше времени», — цитирует Слуцкую «СЭ».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Забора пожаловалась на несправедливость к себе со стороны ФФККР.