Фигуристка пожаловалась на несправедливость к себе со стороны ФФККР

Фигуристка Алина Забора, воспитанница Алексея Урманова, выразила несогласие с недопуском к выступлению на чемпионате России в Челябинске.

Соответствующее решение вынесла Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Забора призналась, что ей было очень обидно узнать итоговый вердикт.

«Обидно в том плане, что не все выполнили установленные правила, норматив. Но их допустили в обход озвученных критериев. А я вот не попала, хотя по правилам должна была. Понятно, что попали на ЧР топовые фигуристы, но всё-таки они не выполнили заранее объявленные правила. Это нечестно. Оставляю для себя надежду, что получится попасть в Челябинск, если кто-то снимется с турнира. Но в целом я считаю эту ситуацию несправедливой», — приводит слова Заборы СЭ.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова заявила о желании комментировать ЧР по фигурному катанию, чтобы люди видели правду.