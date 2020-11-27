ЧМ в «пузыре», больница на арене ЧЕ и отмена ЮЧМ: как пандемия угрожает соревнованиям по фигурному катанию

Проведение крупнейших международных соревнований по фигурному катанию в текущем сезоне находится под угрозой. Вскоре после отмены юниорского первенства планеты стало известно, что «Арена Загреб», где должен пройти чемпионат Европы, переоборудована в больницу для инфицированных коронавирусом. В ISU сообщили, что хорваты пока не уведомляли о переносе соревнований. В то же время организаторы мартовского чемпионата мира заявили, что не планируют допускать зрителей на трибуны, а участникам, вероятно, придётся находиться в «пузыре» во время состязаний.

Финал Гран-при под вопросом

В календаре Международного союза конькобежцев (ISU) ближайшим крупным стартом по фигурному катанию значится финал Гран-при. Первоначально он должен был пройти с 10 по 13 декабря в Пекине. Однако проведение этого турнира и вообще его целесообразность оказались под вопросом, когда пришлось поменять весь формат серии и фактически сделать из отдельных этапов национальные состязания. ISU так и не решил, кто будет участвовать в финале Гран-при и как будет проходить отбор на него.

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Позднее стало известно, что провести турнир в Пекине не удастся вовсе. В Китае были отменены все международные соревнования в 2020 году за исключением тестовых состязаний к Олимпийским играм. Хотя финал Гран-при как раз подпадает под эту категорию, ISU всё-таки объявил, что турнир придётся перенести в другую страну и на другие даты.

С тех пор прошло два месяца, в США, Китае и России уже прошли отдельные этапы Гран-при, но вокруг финала серии остаётся неопределённость. В своём последнем официальном комментарии ISU сообщил, что продолжает искать подходящую замену для этого турнира и подбирать новые даты.

Отмена юниорского чемпионата мира

24 ноября ISU также объявил, что отменяет чемпионат мира среди юниоров. Соревнования для лучших молодых фигуристов должны были пройти с 1 по 7 марта в китайском Харбине. В качестве причины такого решения были указаны «развитие ситуации с пандемией и соответствующие последствия для организаторов и участников».

Это первый в истории случай, когда чемпионат мира среди начинающих фигуристов пришлось отменить. Теперь у юниоров не будет никаких международных соревнований в этом сезоне. Ранее у них была отменена собственная серия Гран-при, которая должна была начаться ещё летом и завершиться финальным турниром в Пекине.

На отменённом первенстве планеты у сборной России должно было быть максимальное представительство по три участника в каждой дисциплине. Отечественные фигуристы добились этого в шестой раз подряд, но теперь таким шансом не воспользуются. Особенно больно это решение ISU должно ударить по представительницам одиночного женского катания, так как в юниорском чемпионате мира обычно участвуют девушки, которые при этом ещё не могут выступать на взрослом уровне.

Ковидарий на арене чемпионата Европы

C 25 по 31 января в Загребе должен пройти чемпионат Европы, который мог бы стать первым полноценным международным турниром ISU в этом сезоне. Однако теперь и эти соревнования находятся под угрозой отмены. В ноябре главный стадион турнира «Арена Загреб» был переоборудован под госпиталь для больных коронавирусом. Здание примет первых пациентов с лёгкой формой инфекции и требующих дополнительного надзора уже на этой неделе.

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Этот шаг местных властей стал сюрпризом для ISU. Вице-президент организации Александр Лакерник заявил, что ничего не слышал о том, что арена чемпионата Европы может оказаться недоступной для соревнований.

«Я об этом не знаю. Это надо спрашивать у хорватов. Хорваты пока не поднимали этой темы. Официальной информации от них к нам не поступало», — сказал Лакерник РИА Новости.

То, что проведение чемпионата Европы теперь вызывает вопросы, признал глава Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Он выразил надежду на то, что турнир всё-таки пройдёт в намеченные сроки.

«Никто не знает, сколько работа госпиталя на арене займёт времени и когда пандемия пойдет на спад. С одной стороны, пока никто не отменял чемпионат Европы и не переносил соревнование. А, с другой стороны, вопросов много. В ISU, как вы знаете, чемпионат Европы и чемпионат мира не отменяли. Вопрос остаётся открытым, как я понимаю, в ожидании развития ситуации. О другом варианте я пока не слышал. Будем надеяться, что турнир пройдёт в намеченные сроки», — отметил Горшков.

«Пузырь» на чемпионате мира

До чемпионата мира по фигурному катанию, главного старта предолимпийского сезона, остаётся почти четыре месяца. Он запланирован на 22—28 марта и пройдёт в Стокгольме. Уже сейчас организаторы стараются максимально обезопасить соревнования от возможной отмены и рассматривают определённые меры, которые должны будут в этом помочь.

Так, на официальном сайте турнира они рассказали, что рассматривают концепцию «пузыря» как один из способов провести состязания. Участникам будет разрешено перемещаться только между ареной «Эрикссон-Глоб» и гостиницей. То, что номера для проживания есть на территории стадиона, должно существенно упростить логистику и помочь избежать лишних контактов. Фигуристам и тренерам предстоит пройти тестирование на коронавирус до приезда в Швецию и регулярно проверяться уже на месте.

Организаторы уже не предполагают, что зрителям удастся попасть на трибуны. Однако они работают над тем, чтобы помочь болельщикам лучше прочувствовать атмосферу соревнований с помощью цифровых технологий. Детали этой работы пока не раскрываются. Правда, на следующий день после публикации этих планов их упоминание было удалено с официального сайта чемпионата мира, так что намерения организаторов пока остаются неизвестными.