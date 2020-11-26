В ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию
- Reuters
«Я об этом не знаю. Это надо спрашивать у хорватов. Хорваты пока не поднимали этой темы. Официальной информации от них к нам не поступало», — сообщает РИА Новости.
26 ноября в хорватских СМИ появилась информация, что во Дворце спорта в Загребе, где в январе должен состояться чемпионат Европы, открыли госпиталь для пациентов, инфицированных коронавирусом.
Чемпионат Европы должен пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что юниорский ЧМ по фигурному катанию 2021 года отменён.