В ISU прокомментировали информацию о возможном переносе ЧЕ по фигурному катанию

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник прокомментировал информацию о возможном переносе чемпионата Европы по фигурному катанию в хорватском Загребе.

«Я об этом не знаю. Это надо спрашивать у хорватов. Хорваты пока не поднимали этой темы. Официальной информации от них к нам не поступало», — сообщает РИА Новости.

26 ноября в хорватских СМИ появилась информация, что во Дворце спорта в Загребе, где в январе должен состояться чемпионат Европы, открыли госпиталь для пациентов, инфицированных коронавирусом.

Чемпионат Европы должен пройти в Загребе 25—31 января 2021 года.

Ранее сообщалось, что юниорский ЧМ по фигурному катанию 2021 года отменён.