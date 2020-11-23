«Когда Алина выходит на лёд, это всегда праздник»: какое впечатление оставило выступление Загитовой в Москве

Показательные номера Алины Загитовой в рамках московского этапа Гран-при восхитили поклонников фигурного катания. Однако специалисты выразили сомнение в том, что она смогла бы быть конкурентоспособной на официальных турнирах. По мнению известного тренера Александра Жулина, для этого олимпийской чемпионке необходимо иметь в своём арсенале тройной аксель или четверные прыжки. В то же время он предположил, что ей комфортно в нынешних условиях, и о возвращении речи пока не идёт.

Московский этап Гран-при по фигурному катанию завершился грандиозным гала-шоу, в рамках которого участники соревнований представили свои показательные номера. Организаторы сделали всё возможное, чтобы порадовать зрителей, и даже в виде исключения пригласили не участвовавших в турнире спортсменов. И если пропускавшая его по возрастному показателю Камила Валиева уже успела зарекомендовать себя в Кубке России, то редкие выходы на лёд Алины Загитовой приковывают к себе особое внимание.

В «Мегаспорте» олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 выступила сразу с двумя номерами, созданными ещё в прошлом сезоне. В первом, получившем название «Жизнь», она каталась под композицию Outro группы M83. Сама Загитова не раз рассказывала о значимости этого танца, посвящённого хореографу группы Тутберидзе Людмиле Шалашовой, скончавшейся в прошлом году. Работал над номером Даниил Глейхенгауз — сын покойной.

В ходе выступления фигуристка выполнила тройные лутц и флип, но не смогла устоять на ногах на приземлении после второго лутца той же сложности. Примечательно, что это один из любимых прыжков Загитовой, и она нередко исполняла его в каскаде с тройным риттбергером.

Во второй части гала-программы зрители имели возможность насладиться новой композицией «Эсмеральда», премьера которой состоялась всего две недели назад. Здесь фигуристка предстала в не менее трагическом и трогательном образе главной героини романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» под музыку из одноимённого мюзикла. Этот номер предназначался для показательных выступлений на чемпионате мира 2020 года, однако из-за пандемии и перерыва в карьере Загитовой увидел свет лишь сейчас.

Этот прокат был более уверенным. Загитовой удалось без ошибок выполнить два наиболее сложных элемента — тройные лутц и флип.

В начале ноября подопечная Этери Тутберидзе выступала с аналогичной программой на фестивале «Влюблённые в фигурное катание». На тот момент она не выходила на лёд на протяжении девяти месяцев и допустила большее количество ошибок. Тогда оба тройных лутца в номере «Жизнь» были с огрехами, а флип в три оборота завершился степ-аутом и падением. В то же время в «Эсмеральде» и тогда обошлось без помарок, а оба тройных прыжка были выполнены чисто.

После завершения гала-вечера представители группы Тутберидзе поблагодарили Загитову и остальных фигуристов за доставленное удовольствие.

«Наша команда в лице Алины Загитовой, Камилы Валиевой, Мориса Квителашвили, Арсения Федотова и Николая Колесникова подарила нам огромный праздник на прошедших показательных выступлениях! Спасибо!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице группы в Instagram.

Соскучившиеся по Загитовой болельщики по достоинству оценили оба номера, хотя «Эсмеральда» вызвала более бурную реакцию. После финальных аккордов они долго аплодировали спортсменке и даже устроили своеобразный флешмоб, выбросив на лёд несколько десятков красных плюшевых сердец.

Восторги зрителей от проката Загитовой разделил и двукратный олимпийский чемпион Сочи-2014 Максим Траньков.

«Эмоции только самые положительные. Могу сказать одно слово — спасибо. Спасибо, что Алина сегодня с нами и украсила это шоу. Это настоящее украшение, когда Загитова выходит на лёд. В своей программе она отдала сердце залу, каталась очень проникновенно», — заявил Траньков в эфире Первого канала.

С мнением экс-фигуриста осталась солидарна и четырёхкратная чемпионка мира Наталья Бестемьянова. В то же время она подчеркнула, что с подобной программой Загитова не смогла бы рассчитывать на высокие места на официальных стартах.

«Алина, безусловно, очень хороша для показательных выступлений. Она красивая фигуристка и отлично выглядит, но того, что она показала, для соревнований недостаточно», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

В свою очередь, в беседе с RT известный тренер Александр Жулин также подчеркнул, что включение в программы тройных прыжков не говорит о том, что подопечная Тутберидзе готова к чему-то большему, чем шоу.

«Алина — это Алина, олимпийская чемпионка. Каждый раз, когда она выходит на лёд, это всегда праздник. Замечательная фигуристка со сложившимся стилем. Смотреть на неё одно удовольствие. Но соревнования — другая история, и к ним надо готовиться по-другому. Поэтому их не стоит сравнивать с показательными выступлениями. И ничего удивительного, что она включила в программу тройной лутц. Разбуди её ночью — она его прыгнет», — выразил уверенность Жулин.

Кроме того, он предположил, что для возвращения в большой спорт фигуристке стоит освоить несколько элементов уровня ультра-си.

«Когда мы увидим, что Алина начала выполнять тройной аксель и четверные прыжки, тогда можно будет говорить о возвращении. Это не та спортсменка, которая будет довольствоваться шестыми местами. Если говорить о спортивной составляющей, то ей нужно отказываться от всех «Ледниковых периодов» и начинать пахать. Но мне кажется, сейчас Загитова себя очень комфортно чувствует. Она стала женственной, знает себе цену, стала лучше говорить и двигаться. И думаю, делает всё правильно», — заключил Жулин.