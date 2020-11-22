Глейхенгауз подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для группы Тутберидзе

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Хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз оценил выступления фигуристок на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Глейхенгауз подвёл итоги этапа Гран-при в Москве для группы Тутберидзе
  • РИА Новости

«Поздравляю Мориса Квителашвили с прекрасным выступлением и серебряной медалью. Очень обидно, что Анечка Щербакова не смогла выступить из-за болезни, но здоровье важнее всего, и всё у нас ещё впереди! Спасибо Алине Загитовой, Камиле Валиевой, Николаю Колесникову и Арсению Федотову за отличное выступление в показательных выступлениях! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку, мы вас очень ценим» — написал Глейхенгауз в своём Instagram.

Единственным представителем группы Тутберидзе, завоевавшим награду на этапе в Москве стал Морис Квителашвили, занявший второе место в мужском одиночном катании.

Ранее сообщалось, что Загитова упала во время показательного выступления на Гран-при России.

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