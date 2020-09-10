Заложница чужих надежд: почему Загитовой не удаётся найти решение, которое устроит всех

Последовательный отказ Алины Загитовой от выступлений на открытых прокатах сборной и этапах Кубка России породил новую волну слухов о завершении карьеры. А участие фигуристки в роли ведущей в шоу «Ледниковый период» лишь подтвердило их обоснованность. Почему олимпийская чемпионка не решается сделать напрашивающееся заявление и продолжает противостоять шквалу критики посторонних людей — в материале RT.

Выдающийся чемпион крайне редко принадлежит себе. С этим бывает не так просто смириться: жить, когда каждый твой шаг и каждое слово сопровождается десятками тысяч комментариев в интернете, — тяжёлое испытание даже для взрослого. Но такова реальность: чем больше у той или иной медийной личности фанатов, тем острее человек чувствует, что должен соответствовать огромному количеству чужих требований, постоянно оправдывать чьи-то надежды и совершать поступки, которые кажутся правильными абсолютно посторонним людям.

Алина Загитова надежд не оправдала. По крайней мере, именно эта мысль начала сквозить в подавляющем большинстве публикаций и комментариев после того, как олимпийская чемпионка отказалась от выступления в первом спортивном мероприятии сезона — открытых прокатах.

Также по теме «Мне интересно попробовать себя в новом амплуа»: Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России Фигуристка Алина Загитова не примет участия в контрольных прокатах сборной России. Своё решение она объяснила участием в телешоу...

Давайте всё-таки попробуем разобраться, кого и в чём подвела девочка, которую ещё год назад боготворил едва ли не весь мир?

Могла ли Загитова полностью потерять мотивацию и банально не захотеть продолжать тренировки? Безусловно. За два года выступлений Алина собрала все существующие в её виде спорта титулы, причём последняя и, похоже, наиболее ценная для самой фигуристки медаль — золото чемпионата мира, завоёванное в 2019-м в японской Сайтаме, далось ей ценой невероятного усилия над собой.

Чтобы это понять, достаточно вспомнить рассказ Алины о расписках, которые она давала тренерскому штабу и федерации и о которых рассказала в эфире Первого канала в середине декабря, официально объявляя о приостановке карьеры.

«Я даже писала себе расписку, что обещаю поехать на соревнования, на чемпионат мира: обязуюсь кататься хорошо и делать всё от меня зависящее, чтобы выступить на этом соревновании. Где-то у федерации она даже есть. Дальше писала расписку, что выступлю на Japan Open и двух этапах Гран-при. Я это сделала. Так как я написала, я выполнила обещание. Так как я не писала на финал Гран-при, у меня не было такой мотивации. Сейчас я пока что не готова писать следующую расписку. Потому что всё, что я пишу, я выполняю», — сказала спортсменка.

В том интервью, спонтанно организованном, не слишком хорошо подготовленном и на которое спортсменку бросили как на амбразуру, Алина, наверное, единственный раз за всю свою карьеру сказала именно то, что думает и чувствует.

«В начале сезона всегда у спортсменов тяжёлый момент, когда нужно собрать все элементы, программу — это очень сложно. Когда я нахожусь в Новогорске, там проходят очень сложные моменты. И эти стены напоминали мне о плохих тренировках. Плохие тренировки — это и падения, и боль, и новые ботинки, и мозоли от них, и когда сделаешь два прыжка в программе и уже выдохся. Конечно, это сложно, ты же ещё не понимаешь, как сложится твой сезон, и ты должен выйти на старт полностью готовым...»

Через полтора месяца после того, как карьера была приостановлена, Загитова угодила в медийный скандал, отказавшись общаться с фанатами на шоу в Доброграде — так, по крайней мере, это было подано в СМИ. Журналисты писали, что фигуристка нарушила контракт, вела себя совершенно неподобающим образом, словом, развивали ситуацию как могли, в полном соответствии с существующими трендами.

Вскоре после того инцидента мы встретились с Загитовой в Цюрихе, где олимпийской чемпионке в течение двух недель предстояло выступать в знаменитом шоу Art on Ice. Спортсменку сопровождала в той поездке её родная бабушка, которая и рассказала, как глубоко задела Алину публичная оценка её поведения в Доброграде. Как оказалось, там Загитова на самом деле лишь безропотно подчинялась распоряжениям своего тренерского штаба.

Также по теме Непрозрачный намёк: почему пропуск Кубка России для Загитовой может быть равнозначен завершению карьеры Алина Загитова не вошла в число участников Кубка России по фигурному катанию, по результатам которого определятся участники следующего...

«Мы же люди простые. Скажут идти к журналистам — идём, скажут ни с кем не разговаривать — не разговариваем», — объяснила собеседница.

Тех ежедневных наблюдений за Алиной в Цюрихе мне вполне хватило, чтобы понять — она благодатнейший материал для любого менеджера: дисциплинированна, исполнительна, с очень высоким чувством ответственности за результат (неважно, идёт речь о собственной работе или о работе в команде), безупречным воспитанием и врождённым чувством стиля.

Другой вопрос, что постоянное существование в плотном коконе чужой опеки не способствует умению спортсмена принимать самостоятельные решения. Тем страшнее становится думать о том, что когда-то придётся оборвать карьеру и выйти в другую жизнь.

Думаю, именно поэтому Алина сейчас до такой степени цепляется за мысль, что она ещё обязательно вернётся на лёд как действующая спортсменка. Если кого она в этом и обманывает, так саму себя. И уж точно не преследует задачу оставаться в обойме сборной с тем, чтобы продолжать получать зарплату. В этом, скорее, могут быть заинтересованы те, для кого самая титулованная фигуристка мира с многочисленными контрактами и гонорарами продолжает оставаться курицей, несущей золотые яйца, даже фактически завершив карьеру.

Но парадокс: даже в этом статусе Загитова продолжает оставаться заложницей чужих решений. Лично мне, например, хотелось бы узнать, чем руководствовались те, кто заявлял, что олимпийская чемпионка обязательно примет участие в открытых прокатах, а после них, возможно, и в Кубке России. То, что Алина находится не в той форме, чтобы демонстрировать полноценные программы со всеми прыжками, видно невооружённым глазом даже по тем немногочисленным роликам и фотографиям, которые просачиваются в интернет.

Возможно, заявление об участии было сделано ФФККР лишь с тем, чтобы максимально взвинтить интерес публики к мероприятию, заставить их купить билеты. Но если так, какие претензии могут быть к самой фигуристке? И почему вообще получается, что именно на неё по любому поводу переводятся стрелки?

В целом же история грустная, хотя и не новая. Атлеты такого масштаба, как Загитова, это не просто золотой фонд спорта, а самодостаточный бренд, требующий повышенного внимания и трепетного обращения, особенно в части медийного сопровождения. Чтобы звёздная карьера не завершалась последующим процессом свержения кумира и интернет-плясками на его костях. Увы, но именно это в своё время происходило с Юлией Липницкой, а затем с Евгенией Медведевой, решившей вырваться из привычной жизни. Теперь, очевидно, это начнёт происходить и с Алиной...

А ведь если вдуматься, нет никакой гарантии, что, разрушив одну красивую сказку, мы автоматически получим взамен другую. К тому же Загитова в определённом смысле последняя из могикан. Дело здесь не в том, что более юным девочкам недостаёт таланта, просто такова реальность: при тотальном, как принято считать, превосходстве российских одиночниц над остальным миром всем им просто не повезло — оборванный из-за пандемии сезон лишил спортсменок шанса биться за мировую корону. А ведь только этот титул, помимо высшего олимпийского, по-настоящему выделяет спортсмена из общего ряда.

Сейчас же всё идет к тому, что следующий сезон получится для нынешнего «взрослого» поколения столь же скомканным, как и предыдущий. И тем более бессмысленно делать прогнозы, что будет после, когда именно мир фигурного катания получит звезду, равную по масштабу Загитовой, и получит ли он её вообще.

Алина, кстати, выбрала не такой уж простой путь, дав согласие участвовать в проекте «Ледниковый период» в качестве ведущей. За всю свою спортивную карьеру она так и не научилась общаться с миром посредством слов — призналась в одном из интервью, что испытывает с этим большие сложности.

«Ужасно стесняюсь давать интервью! Ужасно! Знаете, когда тебе задают вопрос, а у тебя сердце колотится, лицо красное, и ты, кроме «да» и «нет», ничего сказать не можешь. Хочу победить этот страх. И хочу научиться правильно и красиво излагать свои мысли», — в частности заявила олимпийская чемпионка, комментируя сделанный выбор.

Учиться ей теперь предстоит в достаточно беспощадном формате прямого эфира, и мне кажется, она заслужила, чтобы её чисто по-человечески поддержали. А не заставляли в очередной раз чувствовать себя не оправдавшей чьих-то надежд.