Авербух заявил, что решение Загитовой сняться с прокатов сборной не связано с «Ледниковым периодом»

Бывший фигурист, а ныне хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России не связано с его проектом «Ледниковый период».

«То, что она не участвует в прокатах, не закрывает ей дорогу в нынешний сезон. Но объективно: она и не говорила, что начала подготовку к нему. Я рад, что Алина примет участие в проекте «Ледниковый период», приглашение она получила от руководства Первого канала. Решение относительно, кто будет его вести, принимает руководство. Безусловно, Алина собой украшает проект, но если бы она приняла решение продолжить карьеру, то я могу сказать: ведущий занят в проекте четыре раза в месяц. Это всего один раз в неделю. Так что её решение сняться с контрольных прокатов не связано с «Ледниковым периодом», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

18-летняя Загитова объявила о приостановке профессиональной карьеры в декабре 2019 года, однако продолжала числиться в составе сборной России.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что Загитова в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту.