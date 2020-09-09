Ягудин: Загитова в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании, ведущий шоу «Ледниковый период» Алексей Ягудин прокомментировал решение Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

«Мне всё равно, катается она или нет, — это жизнь Алины, она делает то, что хочет. Конечно, я хочу, чтобы наш совместный проект «Ледниковый период» развивался. Её остальная жизнь — это её же личное дело. Да, фанаты недовольны, что она снимается с турниров, занимается, как они говорят, шоу-бизнесом. Но она им ничего не должна! Загитова в спорте сделала больше, чем люди делают к 30-летнему возрасту! Она героиня! Клёво, что она пробует в своей жизни что-то новое. Спорт для неё рано или поздно всё равно бы закончился. Она понимает, что нужно развиваться», — цитирует Ягудина «Чемпионат».

18-летняя Загитова стала соведущей шоу «Ледниковый период» в новом сезоне телепроекта.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о Загитовой.