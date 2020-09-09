Губерниев — о Загитовой: сначала «Ледниковый период», потом программа «Время» или «Поле чудес»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение российской фигуристки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12—13 сентября.
Губерниев — о Загитовой: сначала «Ледниковый период», потом программа «Время» или «Поле чудес»
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Неужели кто-то ждал Загитову на прокатах? Сначала «Ледниковый период», а потом программа «Время» или «Поле чудес»! А там, глядишь, лет через 25 можно и завершать карьеру фигуристки сборной России! Относимся с пониманием!» — написал Губерниев в Telegram.

Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры в декабре 2019 года, но продолжала числиться в составе сборной России.

Ранее сообщалось, что Загитова может пропустить этапы КР по фигурному катанию.

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