Источник: Загитова может пропустить этапы КР по фигурному катанию

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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, отказавшаяся от контрольных прокатов сборной России, может пропустить и этапы Кубка страны по фигурному катанию.
Источник: Загитова может пропустить этапы КР по фигурному катанию
  • РИА Новости

«Загитова может пропустить и этапы Кубка России», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Загитова приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года, но позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. 18-летняя фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России, чтобы сосредоточиться на шоу «Ледниковый период».

Ранее Авербух выразил мнение, что пока рано говорить о завершении профессиональной карьеры Загитовой.

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