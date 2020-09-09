Источник: Загитова может пропустить этапы КР по фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, отказавшаяся от контрольных прокатов сборной России, может пропустить и этапы Кубка страны по фигурному катанию.

«Загитова может пропустить и этапы Кубка России», — цитирует ТАСС источник, близкий к ситуации.

Загитова приостановила профессиональную карьеру в декабре 2019 года, но позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон. 18-летняя фигуристка пропустит контрольные прокаты сборной России, чтобы сосредоточиться на шоу «Ледниковый период».

Ранее Авербух выразил мнение, что пока рано говорить о завершении профессиональной карьеры Загитовой.