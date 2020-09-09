Авербух считает, что пока рано говорить о завершении профессиональной карьеры Загитовой

Хореограф Илья Авербух считает, что решение Алины Загитовой сняться с сентябрьских контрольных прокатов сборной России не означает, что она завершит профессиональную карьеру.

«До чемпионата России, я думаю, мы не можем говорить о её решении завершить карьеру. Мне кажется, что она абсолютно чётко сказала всем, что она приостановила карьеру, о возобновлении я ни разу не слышал. Да, мы хотим её видеть, никто не закрывает за ней дверь. Она входила в сезон, но приняла такое решение», — цитирует ТАСС Авербуха.

Чемпионат России должен пройти 22—27 декабря в Челябинске. Алина Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, но позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.

Ранее Жулин выразил разочарование тем, что Загитовой не будет на контрольных прокатах сборной России.