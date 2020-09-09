Жулин: плохо для зрителей, что Загитовой не будет на контрольных прокатах сборной России

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Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин оценил решение олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.
Жулин: плохо для зрителей, что Загитовой не будет на контрольных прокатах сборной России
  • РИА Новости

«Вообще не удивлён. Я понял это, ещё когда она согласилась участвовать в «Ледниковом периоде». Наверное, для неё он более приоритетный. Считаю ли, что она пропустит сезон? Да. То, что она объявила об этом в последний момент — это не совсем правильно. Надо как-то заранее. Всё равно там будет на кого посмотреть, но это потеря, когда такое имя не участвует. Плохо для зрителей, что её не будет», — цитирует Жулина Sport24.

Загитова обосновала своё решение желанием уделить время съёмкам в телепроекте «Ледниковый период».

Ранее Траньков заявил, что не удивлён отсутствием Загитовой на контрольных прокатах сборной России.

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