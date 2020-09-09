Траньков заявил, что не удивлён отсутствием Загитовой на контрольных прокатах сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение фигуристки Алины Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России, которые пройдут 12—13 сентября.
Траньков заявил, что не удивлён отсутствием Загитовой на контрольных прокатах сборной России
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Это решение не является сюрпризом. Она уже ведущая ледового проекта. Этот сезон никому особо не нужен: он для того, чтобы спортсмены не застоялись. Возможно, что Алина решила сосредоточиться на «Ледниковом периоде». Для неё это новая профессия. Я по себе знаю, насколько непросто работать на телевидении. Это отнимает много времени», — цитирует Транькова «Чемпионат».

Ранее Александр Коган заявил, что ФФККР должна с пониманием относиться к решениям Загитовой.

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