Коган: мы должны с пониманием относиться к решениям нашей олимпийской чемпионки

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой не принимать участия в контрольных прокатах национальной сборной.
Коган: мы должны с пониманием относиться к решениям нашей олимпийской чемпионки
  • РИА Новости

«Мы должны с пониманием относиться к решениям нашей олимпийской чемпионки. Конечно, нам жаль, что она не выступает. У неё есть очень интересная короткая программа. По крайней мере сужу по тому, что я видел. Потому испытываем спортивную грусть из-за этого решения — сняться с контрольных прокатов», — сказал Коган «Чемпионату».

В декабре 2019 года Загитова приостановила спортивную карьеру. Своё решение отказаться от выступления в контрольных прокатах сборной спортсменка мотивировала загруженностью на телепроекте «Ледниковый период», где она является одной из ведущих.

Ранее Илья Авербух прокомментировал решение Загитовой сняться с контрольных прокатов сборной России.

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